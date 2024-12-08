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رئيس وزراء النرويج يؤكد للسيسي اعتزازه بالزيارة التاريخية كأول رئيس مصري يزور بلاده - أخبار كلمتك

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رئيس وزراء النرويج يؤكد للسيسي اعتزازه بالزيارة التاريخية كأول رئيس مصري يزور بلاده - أخبار كلمتك

رئيس وزراء النرويج يؤكد للسيسي اعتزازه بالزيارة التاريخية كأول رئيس مصري يزور بلاده - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:01 مساءً - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بالعاصمة النرويجية "أوسلو"، في حفل شاي غير رسمي تلبية لدعوة "يوناس جار ستور" رئيس الوزراء النرويجي، وذلك على شرف الرئيس تكريما للرئيس السيسي في مستهل زيارته إلى النرويج في إطار جولة سيادته الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن حفل الشاي الذي نظمه رئيس الوزراء النرويجي يعكس تقدير النرويج لمصر وللرئيس، أخذا في الاعتبار أنه إجراء غير معتاد لرئيس الوزراء النرويجي قيامه باستضافة أية فاعلية لمسئول أجنبي خلال عطلة نهاية الأسبوع ، فضلا عن حرص رئيس الوزراء على استضافة حفل الشاي بمقر إقامته .

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن رئيس الوزراء النرويجي استهلّ اللقاء بالترحيب الرئيس، مؤكدًا اعتزازه بالزيارة التاريخية للرئيس كأول رئيس مصري يزور النرويج، وتقديره الشديد للرئيس.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس ثمن هذه اللفتة الكريمة من رئيس الوزراء النرويجي، كونها تعبر عن الآفاق المستقبلية للعلاقة بين الدولتين الصديقتين.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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