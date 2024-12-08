مشروعات قومية تتصدر مؤتمر أسبوع استدامة وطن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 10:29 مساءً - انطلق، أمس السبت، إفتتاح مهرجان أسبوع استدامة وطن في موسمه الثالث تحت عنوان ( صناع الاستدامة)، بأولى فعالياته المؤتمر العلمي تحت عنوان 'دور المشروعات الوطنية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الإقتصادى وتحقيق سياسة الإستثمار المستدام' والمعرض العلمي (عالمنا كما نريد).

مشروعات قومية تتصدر مؤتمر اسبوع استدامة وطن

تم افتتاح المهرجان بحضور ممثلين عن وزارة البيئة احمد رضوان - عضو وحدة التنمية المستدامة كما حضر وفدا ممثلا عن مركز البحوث الزراعية ووفدا رسميا عن كلية الزراعة جامعة عين شمس.

والقت الدكتور هبه نور الدين – منسق النشاط الطلابي بكلية الزراعة جامعة عين شمس كلمة الكلية نيابة عن الدكتور ولاء محمد عبد الغني – عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس.

كما القت الدكتورة رشا عبد العزيز – رئيس المهرجان كلمة تستعرض بها اهداف اطلاق المؤتمر العلمي هذا العام تحت شعار ( صناع الاستدامة) استهل الافتتاح بعدد من العروض لفرقتي الأطفال تفانين وكيدز شو برئاسة نيفين عواد وعدد من المحاضرات العلمية في كافة القطاعات التي تخدم قطاع التنمية المستدامة في شتي مجالات التنمية وذلك مع عديد من المحاضرين الأكاديميين والمتميزين في هذا المجال.

وكان من ضمن المحاضرات مشروعين من أهم المشروعات الوطنية وهو مشروع العاصمة الإدارية الجديدة القاها عقيد اركان حرب دكتور مهندس/هيثم عاشور ومشروع حقن التربة الرملية بالسيلت والطين (قادر ١ ) والحاصل علي ثلاث براءات إختراع للدكتور/ علي عبد العزيز بمركز شعبة مصادر المياه والأراضي الصحراوية بمركز بحوث الصحراء.

كما ضم المعرض العلمي عالمنا كما نريد في نسخته الثالثة عدد من المعروضات التي تهدف الي تحقيق اهداف التنمية المستدامة ال ١٧ في عدد من القطاعات فشمل المعرض معروضات من شركات تعمل في تنمية القطاع السياحي كان من ضمن المعروضات منتج حاصل علي براءة اختراع الدكتور/ سماح سيد إبراهيم - رئيس بحوث معهد بحوث وقاية النباتات مفوض وحدة دعم التكنولوجيا والأبتكار- مكتب إدارة تسويق التكنولوجيا مركز البحوث الزراعية – وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى المنتج يهدف الي تطوير المركبات وبدائل المبيدات لتعزيز الزراعة الخضراء بهدف تقليل الوقت والتكلفة والمجهود مع زيادة العائد المالى للمزارع والمستثمرين مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة.

تشمل تركيبة زيوت عطرية مسجلة ببراءة اختراع سنة 2021 باكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهى تعاون مشترك بين مركز البحوث الزراعية والمركز القومى للبحوث.

أيضا معرض ممثل عن كلية الزراعة جامعة عين شمس خاص بمشاريع التخرج الخاصة بالطلاب والذي اشرف عليه الدكتور/ سماح هاشم الدكتور/سماح هاشم - منسق مشروع التخرج ببرنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية بالبرامج الجديدة بكلية الزراعة جامعة عين شمس فكان من معروضاته منتج ( شيتوزان chitosan ) لاإنتاج شيتوزان محلي بديل للمستورد من الحشرات وانتاج (ببتون peptone ) للانتاج ببتون محلي بديل للمستورد من مخلفات الدواجن فهو يسهم في حل مشكلة بيئية وهي التخلص من مخلفات المجازر التي تسبب اضرار للبيئة والانسان.

وفي نفس الوقت انتاج منتج من الاحماض الامينية يستخدم كسماد للنباتات يحتوي علي اهم العناصر الغذائية اللازمة لامداد النباتات بالمغذيات لتحسين الانتاج النباتي وهو محلي الصنع بديل للاسمدة المستوردة باهظة الثمن.

كما تناول المعرض مشروع للطالب / يوسف بدر هديه الطالب بكلية الزراعة جامعة عين شمس هو نظام ري وتغذيه سماد تحت التربه يغذي جذور النخل والشجر بصوره مباشره وتعمل علي ترشيد المياه والسماد ومزود بتقنية الأمان وهو يعمل علي الري المباشر بدون اللجوء لي المتابعه المستمرة.

ويستهدف المهرجان هذا العام في اولي فاعلياته إبراز مشروعات الدولة الوطنية في عدة مجالات مثل المجال الزراعي والصناعي والإنشائي وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والتي تنفذ خطة الدولة في تحقيق أهداف الإستدامة ال١٧ كما يستهدف المعرض العلمي تعظيم دور مراكز البحوث والجامعات في خلق جيل جديد من شباب الباحثين والطلاب لديهم القدرة علي الإبتكار والإنتاج وعرض هذه الإبتكارات والمنتجات من خلال المعرض العلمي .

ويقام المهرجان بمشاركة ورعاية عدد من الوزارات والمراكز البحثية والجامعات برعاية ومشاركة وزارة البيئة ورعاية مركز البحوث الزراعية بمعرض ابتكارات ومنتجات الاستدامة وحضور ومشاركة كلية الزراعة جامعة عين شمس بمعرض ابتكارات ومنتجات الاستدامة برئاسة الدكتور/ولاء محمد عبد الغني – عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس وحضور ومشاركة عدد من الشركات بابتكارات ومعروضات عن الاستدامة.

ويستهدف المهرجان في موسمه الثالث برئاسة الدكتورة رشا عبد العزيز – رئيس مبادرة اسبوع استدامة وطن، تشجيع المنتج الوطني المستدام بالمقاييس البيئية العالمية ودعم الابتكارات والمنتجات الخاصة بالتنمية المستدامة في جميع القطاعات والمجالات المختلفة لتشجيع ودعم صناعة الاستدامة.

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