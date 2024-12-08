ساويرس: ترامب خدام إسرائيل ولا أفكر في استرداد أموالي المنهوبة في سوريا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 10:29 مساءً - قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس إن الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب غير مهتم إلا بأمريكا، وأي قضية أخرى غير مصلحة بلاده ليست ضمن أولوياته ولا تشغل تفكيره".

خدمة إسرائيل على رأس أولويات ترامب

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"محدش بيجي يرأس أمريكا إلا لو كان تابعا لإسرائيل، وترامب مش هيجي في رئاسة الولايات المتحدة إلا لما إسرائيل بتمشيه على العجين ميلخبطوش".

مخطط ترامب لتوسع إسرائيل في المنطقة

وتابع:"كامالا هارس وترامب قبل الانتخابات الأمريكية كانوا يتباروا على من يخدم إسرائيل بشكل أكبر، وترامب له تصريح في منتهي الخطورة متعلق بضرورة أن تتمدد مساحة إسرائيل في المنطقة، تتمدد على حساب من؟ على حسابنا هنا في مصر طيب خلي حد ياخد سم واحد بس".

احتلال إسرائيل منطقة جديدة في سوريا

وأكمل:"دلوقتي نرى إسرائيل تتوسع بعد إسقاط بشار الأسد، وتسيطر على المنطقة العازلة بينها وبين سوريا وقاموا باحتلالها، وترامب بيشجع إسرائيل على زيادة الاحتلال، كما هدد بتدمير الشرق الأوسط حال عدم الافراج عن الأسرى الإسرائيليين، قصدك على مين يا ترامب؟ هو رجل غير دارس للتاريخ أو الثقافات ولا يفهم مبادئ، هو رجل برجماتي ويرى عدم وجود مشكلة لو اقتطعت روسيا جزءًا من أوكرانيا، ولكنه خدام لإسرائيل بامتياز وهذه طبيعة كل الأمريكان وما حدث في غزة لا يمكن أن يحدث إلا لو كانت هناك مباركة أمريكية".

أموال نجيب ساويرس في سوريا

وبشأن إمكانية استرداد أمواله من سوريا التي استولى عليها رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد، علق نجيب ساويرس:"لا ربنا اللى بيعطي وبياخد ومش بزعل على اللي راح ولو اقدر اساعد في استقرار سوريا ونمو اقتصاد سوريا أنا جاهز ومستعد، وأنا في مرحلة في حياتي لا أحب أن استثمر إلا بقلبي ولو فيه خير هقدر اعمله هاعمله".

وبشأن استثماره في المناطق الخطرة، علق ساويرس:"عندي أسباب كتيرة ومنها اقتصادية لأن المنافسة قليلة، وأنا المجنون الوحيد اللي مستعد أروح لمناطق الخطر، وفي النهاية المكسب بيكون متوازن مع المخاطرة، مرة تصيب ومرة تخيب، ولكن سوريا خابت".



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