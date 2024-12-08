الدوري الإسباني، إشبيلية يتقدم 1/2 على أتليتكو مدريد بالشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإسباني، إشبيلية يتقدم 1/2 على أتليتكو مدريد بالشوط الأول - أخبار كلمتك

صورة متداولة للحظة وصول بشار الأسد مع زوجته إلى روسيا، ما حقيقتها؟ - أخبار كلمتك

صورة متداولة للحظة وصول بشار الأسد مع زوجته إلى روسيا، ما حقيقتها؟ - أخبار كلمتك

السيسي يشارك في حفل شاي غير رسمي تلبية لدعوة رئيس وزراء النرويج - أخبار كلمتك

السيسي يشارك في حفل شاي غير رسمي تلبية لدعوة رئيس وزراء النرويج - أخبار كلمتك

تفاصيل الإعلان عن وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم لعام 2025 - أخبار كلمتك

تفاصيل الإعلان عن وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم لعام 2025 - أخبار كلمتك

المصري يتعادل مع بلاك بولز 1-1 ويتقاسم صدارة المجموعة مع الزمالك بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

المصري يتعادل مع بلاك بولز 1-1 ويتقاسم صدارة المجموعة مع الزمالك بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل شخصية هنا الزاهد بـ مسلسل «إقامة جبرية» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل شخصية هنا الزاهد بـ مسلسل «إقامة جبرية» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - برفقة أمير المصري ومحمد فراج.. نور النبوي يؤدي مناسك العمرة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - برفقة أمير المصري ومحمد فراج.. نور النبوي يؤدي مناسك العمرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:07 - المقاومة الفلسطينية توقع قوة للاحتلال شرق رفح بين قتيل وجريح - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:07 - المقاومة الفلسطينية توقع قوة للاحتلال شرق رفح بين قتيل وجريح - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء النرويجي يؤكد اعتزازه بالزيارة التاريخية للرئيس السيسي - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء النرويجي يؤكد اعتزازه بالزيارة التاريخية للرئيس السيسي - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: التاريخ يحكم على فترة الرئيس مبارك - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: التاريخ يحكم على فترة الرئيس مبارك - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

درجات الحرارة غدا الاثنين 9-12-2024 فى مصر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
درجات الحرارة غدا الاثنين 9-12-2024 فى مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الاثنين 9-12-2024 فى مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 10:13 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  ودرجات الحرارة غدا الاثنين، ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد، معتدل على القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد ومائلا للدفء جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
 

 

الأرصاد الجوية: طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى السواحل الشمالية، وشديد البرودة على  شمال الصعيد ووسط سيناء.

 


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   14 والعظمى 22

العاصمة الإدارية: الصغرى 12 والعظمى 21

6 أكتوبر: الصغرى 12 والعظمى 21

بنها: الصغرى 13 والعظمى  22

الإسكندرية: الصغرى 11 والعظمى 22

العلمين الجديدة: الصغرى 11 والعظمى 21

مطروح: الصغرى 12 والعظمى 21

سيوة: الصغرى 08   والعظمى 21

كاترين الصغرى 02 والعظمى 18

بورسعيد الصغرى 13 العظمى 22

الزقازيق: الصغرى 12 والعظمى 22

الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى  24

السويس: الصغرى 11 والعظمى 23

شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 26

الغردقة الصغرى 16 والعظمى 27

الفيوم: الصغرى 12  والعظمى 23

بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 23

المنيا: الصغرى 09 والعظمى 23

أسيوط الصغرى 09 والعظمى 23

سوهاج الصغرى  11 والعظمى 25

الأقصر الصغرى 11 والعظمى 27

أسوان: الصغرى 12 والعظمى 28

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط خفيف الى معتدل ويصل ارتفاع الامواج من 0.5:1.5 متر  .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس  اليوم أن حالة البحر الأحمر  معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 2:1.5 متر.

كما تظهر الشبورة المائية الصباحيةعلى الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية  والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
كما تنشط الرياح على جنوب سيناء  وأقصى الغرب على فترات متقطعة.

كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

رئيس الوزراء يلتقي نظيره القطري على هامش منتدى الدوحة 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق