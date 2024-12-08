أمل عمار: سر نجاح ملف حقوق المرأة في «مصر» يستند إلى دعم الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 09:58 مساءً - بحثت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، مع الدكتورة مهريناز العوضي مديرة مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا"، آليات دعم التعاون المستقبلي بين الجهتين في مجالات تمكين المرأة.

جاء ذلك اللقاء على هامش مشاركتها في الفعاليات التي تنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا(الإسكوا) والمقامة حاليا بسلطنة عمان.

وعرضت المستشارة أمل عمار جهود مصر في ملف تمكين المرأة وحمايتها، قائلة "إن سر نجاح هذا الملف في مصر يتمثل في وجود إرادة سياسية واعية ومستنيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يؤمن بأهمية تمكين وحماية المرأة وأن تمكينها واجب وطني".

من جانبها، عرضت الدكتورة مهريناز العوضي أنشطة التعاون الفني التي تقدمها الإسكوا لكافة الدول العربية وعرض أداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات في المنطقة العربية ISPAR، وكذلك التدريبات المختلفة التي تقدمها الإسكوا للحكومات في مختلف المجالات الخاصة بالمرأة.

وتشارك المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، في فعاليات الاجتماعين رفيعي المستوي اللذين تنظمهما لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الاسكوا) في سلطنة عمان، وهما الدورة الثانية عشر للجنة المرأة التابعة للإسكوا، والاجتماع العربي الرفیع المستوى حول التقدم المحرز في تنفیذ إعلان ومنھاج عمل بيجين+30، بعد ثلاثين عاما على اعتمادهما، والذى يعقد بالشراكة بين جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

ومن المقرر أن تشارك رئيسة المجلس أيضًا في جلسة بعنوان المرأة وصنع القرار، وفي حفل اطلاق التحديث السنوى لمصفوفة العدالة بين الجنسين والقانون، ضمن فعاليات الاجتماع العربي الرفیع المستوى حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين+30.