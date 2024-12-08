رد قوي من نجيب ساويرس على منتقدي تبرعه للجامعة الأمريكية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 09:57 مساءً - علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على حملة الهجوم عليه بعد تبرع عائلته بمبلغ 1.5 مليار جنيه لـ الجامعة الأمريكية، مؤكدًا أنه تبرع لجامعات مصرية كثيرة دون الإعلان عن ذلك.

تبرع نجيب ساويرس لجامعات مصرية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"تبرعت بملايين لصالح جامعة النيل، وكذلك جامعة القاهرة، وهناك مدرج كامل وقاعات اجتماعات في جامعة القاهرة باسم والدي، وهذا التبرع تم منذ أكثر من 10 سنوات، ولم أعلن ذلك".

أعمال خيرية يقوم بها نجيب ساويرس

وأوضح نجيب ساويرس:"أقوم بأعمال خيرية كثيرة، ولا أحب أن أعلن عنها، لأنني في حال الإعلان عن ذلك سأكون قمت بعمل بروباجندا وليس خير، حتى التبرع الخاص بالجامعة الأمريكية لم أعلن عنه ولكن هم أعلنوا عن ذلك ".

رؤية نجيب ساويرس في عملية التبرع

وأكمل:"الجامعة الأمريكية هي جامعة مصرية وجميع الطلاب مصريون وموجودة في مصر، وتقدم تعليما جيدا وتقدم خريجين على أعلى مستوى، ولديهم نظام جيد للهبات والتبرعات، وما يهمنا أن يذهب التبرع لمكانه الصحيح"

معقبا:"في النهاية كل واحد حر في فلوسه، واللي بينتقدوني عارفين كويس إن معظم العائلات تتمنى تدخل ولادهم الجامعة الأمريكية".

وواصل:"الجامعة الأمريكية من أحسن الجامعات في مصر، وأنا لما أجي اتبرع مش هحط تبرعي إلا في أحسن جامعة في مصر، وفلوسي وأنا حر فيها، وإخواتي وابن اخويا اتبرعوا مش أنا لوحدي".



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