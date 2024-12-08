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نظام جديد لتحديد أسعار الأتوبيس الترددي.. هكذا سيتم حساب تكلفة الركوب - أخبار كلمتك

نظام جديد لتحديد أسعار الأتوبيس الترددي.. هكذا سيتم حساب تكلفة الركوب - أخبار كلمتك

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نظام جديد لتحديد أسعار الأتوبيس الترددي.. هكذا سيتم حساب تكلفة الركوب - أخبار كلمتك

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نظام جديد لتحديد أسعار الأتوبيس الترددي.. هكذا سيتم حساب تكلفة الركوب - أخبار كلمتك

نظام جديد لتحديد أسعار الأتوبيس الترددي.. هكذا سيتم حساب تكلفة الركوب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 09:41 مساءً - أسعار تذاكر الأتوبيس الترددى، بدأت الجهات المشرفة على مشروع الأتوبيس الترددى في وضع مخطط الأسعار الخاص بالمشروع، فيما يخص خطة، أسعار تذاكر الأتوبيس الترددى.


اقتراب تشغيل الأتوبيس الترددي.. الأسعار تحدد بحسب عدد المحطات

وقال مصدر مسئول إن اسعار التذاكر سيتم حسابها بناء على عدد المحطات التى يستقلها الراكب، ولن تكون هناك تذكرة موحدة أو سعر موحد،  ولكن الأسعار ستكون بناء على عدد المحطات.  

وفيما يخص أسعار تذاكر الاتوبيس الترددى يجرى دراسة مقترحين: الأول هو أن تكون بنظام عدد المحطات بشكل كامل، والنظام الثانى يتم حسابها بنظام القطاعات، على أن يكون كل قطاع عبارة عن 8 إلى 9 محطات، وفى حالة تخطى عدد محطات القطاع يدفع الراكب ثمن القطاعين.  

من ناحية أخرى بدأت وزارة النقل في تركيب المصلقات التعريفية على المحطات، وعلى خط سير الأتوبيس الترددى، تمهيدا لبدء تشغيل المشروع خلال الفترة المقبلة. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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