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وزير العمل: الدولة تسعى للحفاظ على سمعة العامل المصري - أخبار كلمتك

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وزير العمل: الدولة تسعى للحفاظ على سمعة العامل المصري - أخبار كلمتك

وزير العمل: الدولة تسعى للحفاظ على سمعة العامل المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 09:41 مساءً - قال وزير العمل محمد جبران إن هناك تعاون مهم مع مبادرة ابدأ في ملف التدريب المهني مؤكدا انه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم لدعم ملف التدريب المهني

 

وأضاف وزير العمل في مداخلة “ لإكسترا نيوز ” أن  الدولة تهتم بملف التدريب المهني لتأهيل العمالة المصرية مشيرا أن  الدولة تواصل التصدي للشركات المخالفة العاملة في إلحاق العمالة بالخارج 

 

وأشار وزير العمل أن  الدولة تسعى للحفاظ على سمعة العامل المصري وأن الوزارة تحرص على تقديم خدماتها للعمالة بالمجان موضحا ان الوزارة تهتم برفع معدلات تشغيل العمالة بالداخل والخارج

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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