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تعرف على محطات وخط سير الأتوبيس الترددي - أخبار كلمتك

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تعرف على محطات وخط سير الأتوبيس الترددي - أخبار كلمتك

تعرف على محطات وخط سير الأتوبيس الترددي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 09:08 مساءً - نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية تقريرا مصورا لأعمال تنفيذ محطات الأتوبيس الترددي ( BRT ) الجارية على الطريق الدائري للقاهرة الكبرى.


حيث تسعى الوزارة  إلى الانتهاء من أعمال تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي BRT، الذي يعد أحد أهم مشاريع النقل الجماعي على الطريق الدائري، وتنفذ الوزارة حاليا أعمال تشطيب المحطات، بالإضافة إلى تنفيذ المسارات الخاصة بمسير الأتوبيسات.

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تفاصيل مشروع الأتوبيس الترددي

يستهدف مشروع الأتوبيس الترددي تشغيل 100 أتوبيس كهربائي، بطول الطريق، وسيتم الربط مع وسائل النقل الأخرى، منها مواقف السيرفيس أسفل الطريق الدائري وكذلك وسائل النقل الأخرى مثل المترو والقطارات والسوبر جيت. 

ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين بواقع 49 محطة على الطريق الدائري وسيكون هناك نوعان من التذاكر لشرائح الركاب المختلفة حسب طول المسافة، الأولى التذكرة الثابتة، والثانية التذكرة المرنة وسترتبط بعدد المحطات، لأن التكلفة ستكون بالكيلو.

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موعد الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي  

الهيئة القومية للطرق والكباري عن موعد الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، وذلك خلال منتصف العام الحالي 2024، وأشارت الهيئة إلى أن تكلفة المشروع بلغت 9.5 مليار جنيه، وتقوم فكرة الأتوبيس الترددي BRT على حافلات ذات سعة كبيرة تسير في مسارات مخصصة، بالإضافة إلى قابلية الأتوبيسات الترددية لزيادة عدد العربات الخاصة به من خلال تخصيص عدد من المحطات عند التقاطعات الرئيسة على الطريق الدائري.

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المزايا التي يحققها  الأتوبيس الترددي BRT 

يحقق الأتوبيس الترددي العديد من المزايا أهمها: 

- أكثر أمانا من الوسائل النقل الجماعية الاخرى

- وسيلة نقل حضارية غير ملوثة للبيئة

- أكثر استيعابا لأعداد المواطنين

- وجود منظومة مراقبة داخلية بالكاميرات

- عدم الوقوف في غير المحطات المخصصة له

- الحفاظ على الحركة المرورية أعلى الطريق الدائري

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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