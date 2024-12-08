نائبة وزيرة التضامن: الوزارة تهتم بمرحلة الطفولة المبكرة لخلق أجيال واعية بقيمة الوطن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 07:59 مساءً - أجرت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، زيارة لمحافظة بني سويف، حيث كان في استقبالها بلال حبش نائب محافظ بنى سويف، بحضور النائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ، الأستاذ عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن، القس أكرم ناجي راعي الكنيسة الإنجيلية ببني سويف.

وتناول اللقاء سبل دعم وتعزيز التعاون ببرامج وأنشطة الوزارة في المحافظة، خاصة فى إطار مظلة الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادي لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق استقلالهم اقتصاديا،وجهود الجمعيات الأهلية في المحافظة وأهمية التشبيك فى إطار الجهود التنموية وتحقيق رؤية مصر 2030.

كما تناول اللقاء الاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة، تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، والذي يرتبط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي صدقت عليها مصر في عام 2016 الخاصة بتنمية الطفولة المبكرة، وعملت على تيسير إجراءات ترخيص الحضانات بناء على المعايير الوطنية لضمان الصحة والسلامة للأطفال وجودة الخدمة المقدمة لهم.

وأكد اللقاء على دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين لخدمة المجتمع.

هذا وقامت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى والسيد بلال حبش نائب محافظ بنى سويف، بافتتاح حضانة برودجي أكاديمي التابعة لمؤسسة " معا للأمام "، بحضور النائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ، الأستاذ عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن،والقس أكرم ناجي راعي الكنيسة الإنجيلية ببني سويف محافظ بنى سويف

وتفقدت صاروفيم الحضانة المقامة على مساحة 1500متر مربع والمكونة من 5فصول وتقدم خدماتها لإجمالي 100طفل وطفلة، كما تقدم خدماتها الدامجة للأطفال ذوي الإعاقة، مشيدة بما شاهدته من تجهيزات تربوية وتعليمية متقدمة بالحضانة التى تطبق منهج المنتسورى فى التعليم

وأعربت صاروفيم عن سعادتها بما شهدته اليوم من إنجاز لمؤسسة من المجتمع المدني، وهو ما يؤكد اهمية وضرورة العمل التشاركى بين قطاعات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف التنموية.

الاستثمار فى البشر وخلق أجيال واعية بقيمة الوطن

واكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تهتم بمرحلة الطفولة المبكرة من سن يوم حتى ٤سنوات، انطلاقا من الاستثمار فى البشر وخلق أجيال واعية بقيمة الوطن، مشيرة إلى أن الوزارة مؤخرا قامت بتوقيع بوتوكول تعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ مشروع إسناد عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك وفق ما تتضمنه وثيقة معايير جودة دور الحضانات، وكذلك معايير رياض الأطفال في مصر.

وشددت أن هذه المراكز ستمثل منظومة متكاملة، حيث حضانات للطفولة المبكرة وتوفير مصادر للاستدامة ومشاغل لتمكين المرأة، مؤكدة أن توفير الحضانات يدعم المراة العاملة وآلية تمكينها للخروج لسوق العمل، فهى منظومة متشابكة من التوعية والتعليم والتمكين تتسق مع أهدافنا الاستراتيجية ورؤية مصر 2030.

وأوضحت صاروفيم أن مكون التمكين الاقتصادي أحد مكونات برنامج تكافل وكرامة، حيث توفير آليات العمل التى تمكن مستفيدى البرنامج من الاستقلال الاقتصادى والخروج من دوائر الفقر متعدد الأبعاد

كما أكدت أن المجتمع المدني يشهد طفرة غير مسبوقة فى ظل دعم قوي من القيادة السياسية، فهناك 34 ألف جمعية كقوة مجتمعية هامة وضلع من أضلاع مثلث التنمية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة التى يستهدفها وطننا الحبيب.

كما تفقدوا فى نهاية الزيارة المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية والمعهد التكنولوجى للتمريض التابعان لجمعية تنميه المجتمع المحلى للعلوم والفنون ببني سويف.

وتفقدوا قاعات المحاضرات والمعامل المختلفة وحيث حرصت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى على لقاء الطلبة والطالبات، مشيدة بمستوى التجهيزات الفنية والعملية داخل المعاهد، مشيرًا إلى أنها تمثل إضافة للبنية التعليمية المتميزة لمحافظة بني سويف

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