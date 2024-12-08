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قرينة الرئيس تزور المتحف الوطني ودار الأوبرا في سلطنة عمان (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

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قرينة الرئيس تزور المتحف الوطني ودار الأوبرا في سلطنة عمان (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

قرينة الرئيس تزور المتحف الوطني ودار الأوبرا في سلطنة عمان (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 07:43 مساءً - زارت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، سلطنة عمان، وعبرت عن سعادتها بلقاء حرم السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان قائلة: “بدعوة كريمة من السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدي، حرم السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان".

وأضافت: "يسعدني أن ألتقي بالسيدة الجليلة خلال زيارتي لسلطنة عمان الشقيقة، مؤكدة أن هذه الزيارة  تعكس عمق ومتانة العلاقات وروابط الأخوة التاريخية بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان".

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وقالت: خلال زيارتي للمتحف الوطني، رمز التراث الغني والتاريخ العريق.
وتابعت: سعدت بزيارة دار الأوبرا السلطانية، رمز الفن والثقافة والتنوع.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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