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نشاط الرئيس السيسي في الدنمارك (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

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نشاط الرئيس السيسي في الدنمارك (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

نشاط الرئيس السيسي في الدنمارك (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 07:29 مساءً - غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مملكة الدنمارك في ختام زيارة الدولة التي قام بها الرئيس، حيث كان في التوديع بمقر إقامة الرئيس قبل المغادرة "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك الملكة "ماري"، كما قام الرئيس بالتوقيع في سجل كبار الزوار بالقصر الملكي الدنماركي.

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وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه كان في انتظار الرئيس في المطار عدد من المسئولين الدنماركيين، وان الرئيس قد استجاب لطلبهم بالتقاط صور تذكارية مع الرئيس اعتزازًا بالزيارة التاريخية للرئيس إلى "كوبنهاجن"، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري إلى مملكة الدنمارك، وقبل توجه الرئيس إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" في ثاني محطات جولة الرئيس الأوروبية

وشهدت زيارة الرئيس السيسي للدنمارك نشاط كبير نستعرضها بالفيديو التالي:

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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