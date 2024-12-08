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وزيرة التنمية المحلية تتفقد مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بشمال سيناء - أخبار كلمتك

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وزيرة التنمية المحلية تتفقد مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بشمال سيناء - أخبار كلمتك

وزيرة التنمية المحلية تتفقد مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بشمال سيناء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 07:08 مساءً - تفقدت اليوم الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقهما اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

 

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ممر شرفى بمحافظة شمال سيناء لاستقبال وزيرة التنمية المحلية

 

وأثناء دخول وزيرة التنمية المحلية مقر الشبكة الوطنية للطوارئ نظمت قيادات المحافظة والعاملين والعاملات بها  ممرًا شرفيًا لاستقبال الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، لتهنئتها بمناسبة حصولها على جائزة التميز الحكومي العربي كـ أفضل محافظ على مستوى العالم العربي لعام 2024، وذلك تقديرًا لجهودها البارزة في تطوير منظومة العمل المحلي وتحقيق إنجازات ملموسة في محافظة دمياط.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن المركز يمثل نقلة نوعية في إدارة الأزمات والطوارئ في مختلف محافظات الجمهورية، حيث يعتمد على منظومة موحدة تشمل جميع الوزارات والهيئات  مما يتيح التدخل السريع والفعال وقت الأزمات، في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز كفاءة البنية التحتية التكنولوجية.

 

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ومن جانبه أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن المركز يهدف إلى تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ من خلال تقليص زمن الاستجابة والتنسيق الفعال بين الجهات المعنية، بالإضافة إلى إتاحة البيانات الدقيقة لدعم اتخاذ القرار، مشيرا إلى أن وأشار إلى أن إنشاء المركز يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

ويأتي المشروع ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة الطوارئ والسلامة العامة وتعزيز جاهزيتها لمواجهة الأزمات المختلفة، بما يسهم في تحقيق نقلة حضارية في الإدارة الفعّالة للأزمات.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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