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وزيرتا التضامن والتنمية المحلية ومحافظ شمال سيناء يشهدون توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء محطة تحلية مياه الشرب - أخبار كلمتك

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وزيرتا التضامن والتنمية المحلية ومحافظ شمال سيناء يشهدون توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء محطة تحلية مياه الشرب - أخبار كلمتك

وزيرتا التضامن والتنمية المحلية ومحافظ شمال سيناء يشهدون توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء محطة تحلية مياه الشرب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 07:08 مساءً - شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة شمال سيناء ومؤسسة مصر الخير.

ويهدف بروتوكول التعاون لإنشاء محطة تحلية مياه الشرب بطاقة إنتاجية ٢٠٠ متر مكعب فى اليوم لخدمة أهالى قرية المغارة بمركز الحسنة بشمال سيناء، بتمويل من مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع ديوان عام محافظة شمال سيناء وشركة مياه الشرب بقيمة ٢ مليون جنيه.

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كما شهدت وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين مصر الخير وعدد من الجمعيات الأهلية المحلية، لتطوير عدد من الحضانات في المحافظة، وذلك في إطار البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة الذي تنفذه الوزارة.

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وكانت وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية قد استهلا زيارتهما لمحافظة شمال سيناء بتفقد القافلة الطبية الشاملة بقرية الروضة مركز بئر العبد.

كما تفقدت وزيرتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية قوافل السعادة للأطفال وحملة سكن ودفا، والتي تتم بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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