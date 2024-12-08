رئيسا «الأعلى للإعلام» واتحاد الإذاعات والتليفزيونات الإسلامية يبحثان سبل التعاون - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 07:01 مساءً - التقى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المهندس خالد عبد العزيز، اليوم الأحد، رئيس اتحاد الإذاعات والتليفزيونات الإسلامية الدكتور عمرو الليثي، حيث بحثا سبل التعاون بين المجلس والاتحاد من خلال إقامة دورات تدريبية لإعلامي دول منظمة التعاون الإسلامي برعاية المجلس.

كما تم الاتفاق على إقامة ورش عمل في مجالات الإعلام الجديد وتقنيات الإعلام وتطبيق ميثاق الشرف الإعلامي والأكواد الإعلامية، حيث قدم الدكتور عمرو الليثي التهنئة للمهندس خالد عبد العزيز بمناسبة توليه مهام منصبه.

من جهته أشاد المهندس خالد عبد العزيز، من جهته، بدور مصر في اتحاد الإذاعات ودور الاتحاد على مستوى العالم العربي والإسلامي، مؤكدا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمد يده للتعاون مع كافة أجهزة الإعلام في الدول العربية والإسلامية لتحقيق التعاون المنشود والبناء في المجال الإعلامي.