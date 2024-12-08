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حماة الوطن يدعم الموقف المصري تجاه تطورات الأوضاع في سوريا - أخبار كلمتك

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حماة الوطن يدعم الموقف المصري تجاه تطورات الأوضاع في سوريا - أخبار كلمتك

حماة الوطن يدعم الموقف المصري تجاه تطورات الأوضاع في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 07:01 مساءً - يؤكد حزب حماة الوطن، مساندته الكاملة للموقف المصري الداعم للدولة السورية الشقيقة في ضوء التغيرات التي شهدتها مؤخرا.

ويؤيد الحزب التوجه المصري في الدعوة إلى ضرورة دعم سيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها، وأهمية تغليب جميع الأطراف المصلحة العليا للبلاد، بما يؤسس لمرحلة جديدة قائمة على التوافق لتحقيق السلام.

حماة الوطن يدعم الموقف المصري

ويعلن حماة الوطن، تأييده دعوة مصر للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لرفع المعاناة عن الشعب السوري، والعمل من أجل إعادة الإعمار لتحقيق أمن واستقرار البلاد.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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