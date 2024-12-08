حماة الوطن يدعم الموقف المصري تجاه تطورات الأوضاع في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 07:01 مساءً - يؤكد حزب حماة الوطن، مساندته الكاملة للموقف المصري الداعم للدولة السورية الشقيقة في ضوء التغيرات التي شهدتها مؤخرا.

ويؤيد الحزب التوجه المصري في الدعوة إلى ضرورة دعم سيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها، وأهمية تغليب جميع الأطراف المصلحة العليا للبلاد، بما يؤسس لمرحلة جديدة قائمة على التوافق لتحقيق السلام.

ويعلن حماة الوطن، تأييده دعوة مصر للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لرفع المعاناة عن الشعب السوري، والعمل من أجل إعادة الإعمار لتحقيق أمن واستقرار البلاد.