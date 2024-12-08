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الرياضة - 06:43 - سعر الذهب الآن.. «الأصفر» يواصل جنونه بنهاية التعاملات وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:43 - البنك المركزي: سعر الفائدة على أذون الخزانة يرتفع لـ 31.55% - أخبار كلمتك

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قراران جمهوريان بإنشاء جامعتين خاصتين باسم العبور للعلوم والتكنولوجيا والمصرية الصينية - أخبار كلمتك

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قراران جمهوريان بإنشاء جامعتين خاصتين باسم العبور للعلوم والتكنولوجيا والمصرية الصينية - أخبار كلمتك

قراران جمهوريان بإنشاء جامعتين خاصتين باسم العبور للعلوم والتكنولوجيا والمصرية الصينية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 06:34 مساءً - أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 564 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا وقرار رقم و565 بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة المصرية الصينية وقرار رقم و566 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية.
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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