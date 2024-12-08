قراران جمهوريان بإنشاء جامعتين خاصتين باسم العبور للعلوم والتكنولوجيا والمصرية الصينية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 06:34 مساءً - أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 564 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا وقرار رقم و565 بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة المصرية الصينية وقرار رقم و566 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية.



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