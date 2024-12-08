عمر فرج يسجل هدف الزمالك الثاني في شباك إنيمبا - أخبار كلمتك

عمر فرج يسجل هدف الزمالك الثاني في شباك إنيمبا - أخبار كلمتك

الكونفدرالية، إصابة قوية لـ بنتايك في مباراة الزمالك وإنيمبا (صور) - أخبار كلمتك

الكونفدرالية، إصابة قوية لـ بنتايك في مباراة الزمالك وإنيمبا (صور) - أخبار كلمتك

كولر يجتمع بجهازه المعاون لوضع خطة الإعداد لمنافسات كأس انتركونيننتال - أخبار كلمتك

كولر يجتمع بجهازه المعاون لوضع خطة الإعداد لمنافسات كأس انتركونيننتال - أخبار كلمتك

أهلي 2008 يفوز على القناة بخماسية في دوري الجمهورية - أخبار كلمتك

أهلي 2008 يفوز على القناة بخماسية في دوري الجمهورية - أخبار كلمتك

قائمة سيدات طائرة الزمالك المشاركة في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

قائمة سيدات طائرة الزمالك المشاركة في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

سيف الجزيري يسجل هدف الزمالك الأول في شباك إنيمبا - أخبار كلمتك

سيف الجزيري يسجل هدف الزمالك الأول في شباك إنيمبا - أخبار كلمتك

عاجل:طيران يحلق في سماء هذه المدينة - أخبار كلمتك

عاجل:طيران يحلق في سماء هذه المدينة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:43 - سعر الذهب الآن.. «الأصفر» يواصل جنونه بنهاية التعاملات وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:43 - سعر الذهب الآن.. «الأصفر» يواصل جنونه بنهاية التعاملات وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:43 - البنك المركزي: سعر الفائدة على أذون الخزانة يرتفع لـ 31.55% - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:43 - البنك المركزي: سعر الفائدة على أذون الخزانة يرتفع لـ 31.55% - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية: الذكاء الاصطناعي أداة حيوية لدعم الفتاوي - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية: الذكاء الاصطناعي أداة حيوية لدعم الفتاوي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

24 ديسمبر.. (إعلام MTI) تعقد مؤتمرها العلمي الـ8 تحت عنوان «الإعلام وصناعة الصورة» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
24 ديسمبر.. (إعلام MTI) تعقد مؤتمرها العلمي الـ8 تحت عنوان «الإعلام وصناعة الصورة» - أخبار كلمتك

24 ديسمبر.. (إعلام MTI) تعقد مؤتمرها العلمي الـ8 تحت عنوان «الإعلام وصناعة الصورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 06:05 مساءً - تعقد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات (MTI) مؤتمرها العلمي الثامن بعنوان "الإعلام وصناعة الصورة وإدارة السمعة"، وذلك يوم 24 ديسمبر الجاري تحت رعايـة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتورة ألفت كامل رئيسة الجامعــة.

وقال الدكتور سامي الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة ورئيس المؤتمـر في تصريح، اليوم الأحد "إن المؤتمر سيستمر يومين، وسيناقـش 42 بحثـاً وورقة عمل مقدمة من الباحثين من مختلف الجامعات العربية والمصرية".

وأوضح أن المؤتمـر سيعقد حلقتيـن نقاشيتـين، الأولـى حـول "دور الإعلام في صناعة الصورة"، يتحدث فيها عدد من أساتذة الجامعات وخبراء الإعلام، والثانية حول "الفن وتقديم صورة مصر"، يتحدث فيها عدد من أساتذة الجامعات وصناع الدراما التليفزيونية والسنيمائية.

وأضاف أن المؤتمر سيعرض نتائج بحث أجرته كلية الإعلام حول صورة إسبانيا لدى المصريين، وذلك تقديراً لدور إسبانيا في دعم القضـية الفلسطيـنية وعلاقتها الوطيدة بالدول العربية، منوها إلى أنه سيتم خلال المؤتمر تكريم سفير إسبانـيا لدى مصر ضمن تكريمات أخري لعـدد من مشاهير الإعلام والفن المصري.

اقرأ أيضاً
برامج تدريبية لتأهيل الكوادر الطبية ضمن تطوير المنظومة الصحية بالبحيرة

بتمويل يصل لـ 6.5 مليون جنيه.. قرض شراء السيارة في 5 بنوك

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

موعد التقييم المبدئي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق