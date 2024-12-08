24 ديسمبر.. (إعلام MTI) تعقد مؤتمرها العلمي الـ8 تحت عنوان «الإعلام وصناعة الصورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 06:05 مساءً - تعقد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات (MTI) مؤتمرها العلمي الثامن بعنوان "الإعلام وصناعة الصورة وإدارة السمعة"، وذلك يوم 24 ديسمبر الجاري تحت رعايـة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتورة ألفت كامل رئيسة الجامعــة.

وقال الدكتور سامي الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة ورئيس المؤتمـر في تصريح، اليوم الأحد "إن المؤتمر سيستمر يومين، وسيناقـش 42 بحثـاً وورقة عمل مقدمة من الباحثين من مختلف الجامعات العربية والمصرية".

وأوضح أن المؤتمـر سيعقد حلقتيـن نقاشيتـين، الأولـى حـول "دور الإعلام في صناعة الصورة"، يتحدث فيها عدد من أساتذة الجامعات وخبراء الإعلام، والثانية حول "الفن وتقديم صورة مصر"، يتحدث فيها عدد من أساتذة الجامعات وصناع الدراما التليفزيونية والسنيمائية.

وأضاف أن المؤتمر سيعرض نتائج بحث أجرته كلية الإعلام حول صورة إسبانيا لدى المصريين، وذلك تقديراً لدور إسبانيا في دعم القضـية الفلسطيـنية وعلاقتها الوطيدة بالدول العربية، منوها إلى أنه سيتم خلال المؤتمر تكريم سفير إسبانـيا لدى مصر ضمن تكريمات أخري لعـدد من مشاهير الإعلام والفن المصري.