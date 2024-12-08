مدبولي: أوضاع غزة لا يمكن اعتبارها دفاعًا عن النفس والوقف الفوري لإطلاق النار ضرورة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 05:48 مساءً - منتدى الدوحة 2024، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن فعاليات منتدى الدوحة 2024، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لا يمكن اعتبارها دفاعًا عن النفس.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وذلك نظرًا لما تشهده غزة من معاناة إنسانية شديدة نتيجة التصعيد المستمر.

وأوضح مدبولي أن غياب حل الدولتين وازدواج المعايير الدولية يعدان من الأسباب الرئيسية وراء التصعيد في المنطقة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار تلك الأزمات التي تؤثر على استقرار المنطقة والعالم بأسره.

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