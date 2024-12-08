مدبولي: أفريقيا تسهم بـ 3% فقط من الانبعاثات الكربونية وتحتاج لتمويل ضخم للتكيف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 05:43 مساءً - منتدى الدوحة 2024، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قارة أفريقيا تسهم بأقل من 3% فقط من الانبعاثات الكربونية التي يعاني منها العالم، إلا أنها تعد الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية وآثارها السلبية.

وخلال مشاركته في الجلسة النقاشية ضمن فعاليات منتدى الدوحة 2024، أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن القارة الأفريقية في حاجة ماسة إلى تمويل ضخم يصل إلى مئات المليارات من الدولارات لمواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها، مشددًا على ضرورة أن تتحمل الدول المتقدمة والمؤسسات المالية الدولية مسؤولياتها في توفير التمويل اللازم لدعم جهود التكيف في أفريقيا.

وأضاف رئيس الوزراء أن دعم أفريقيا في هذا المجال يعد أمرًا حيويًا من أجل حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في القارة، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي في معالجة آثار التغيرات المناخية التي تهدد العديد من البلدان الأفريقية.

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