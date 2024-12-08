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مصطفى بكري عن احتلال إسرائيل مدينة البعث السورية: أين الذين يهللون للثورة المباركة! - أخبار كلمتك

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مصطفى بكري عن احتلال إسرائيل مدينة البعث السورية: أين الذين يهللون للثورة المباركة! - أخبار كلمتك

مصطفى بكري عن احتلال إسرائيل مدينة البعث السورية: أين الذين يهللون للثورة المباركة! - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 05:28 مساءً - أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن ما يحدث في سوريا حلقة من حلقات المخطط المتفق عليه بين الإرهابيين والعدو الصهيوني.

وأضاف بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقا، مساء اليوم الأحد، أن دخول جيش الاحتلال لمدينة البعث السورية واحتلالها هو أكبر دليل على المخطط الصهيوني.

وكتب مستنكرا: "أين الذين يهللون للثورة المباركة! أرض سوريا تحتل، والعدو يزحف داخل الأراضي السورية، وجميعكم أصابكم الخرس المبين".

وجاء في تدوينة الكاتب الصحفي مصطفى بكري: "جيش الاحتلال الإسرائيلي يدخل مدينة البعث السورية في القنيطرة ويحتلها، أين الذين يهللون للثورة المباركة! أرض سوريا تحتل، والعدو يزحف داخل الأراضي السورية، وجميعكم أصابكم الخرس المبين، هذه حلقة من حلقات المخطط المتفق عليه بين الإرهابيين والعدو الصهيوني".

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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