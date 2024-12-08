مصطفى بكري عن احتلال إسرائيل مدينة البعث السورية: أين الذين يهللون للثورة المباركة! - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 05:28 مساءً - أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن ما يحدث في سوريا حلقة من حلقات المخطط المتفق عليه بين الإرهابيين والعدو الصهيوني.

وأضاف بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقا، مساء اليوم الأحد، أن دخول جيش الاحتلال لمدينة البعث السورية واحتلالها هو أكبر دليل على المخطط الصهيوني.

وكتب مستنكرا: "أين الذين يهللون للثورة المباركة! أرض سوريا تحتل، والعدو يزحف داخل الأراضي السورية، وجميعكم أصابكم الخرس المبين".

وجاء في تدوينة الكاتب الصحفي مصطفى بكري: "جيش الاحتلال الإسرائيلي يدخل مدينة البعث السورية في القنيطرة ويحتلها، أين الذين يهللون للثورة المباركة! أرض سوريا تحتل، والعدو يزحف داخل الأراضي السورية، وجميعكم أصابكم الخرس المبين، هذه حلقة من حلقات المخطط المتفق عليه بين الإرهابيين والعدو الصهيوني".