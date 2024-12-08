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التحقيق مع موجه ومعلم لغة عربية بالجيزة لتقصيرهما في تصحيح التقييمات - أخبار كلمتك

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التحقيق مع موجه ومعلم لغة عربية بالجيزة لتقصيرهما في تصحيح التقييمات - أخبار كلمتك

التحقيق مع موجه ومعلم لغة عربية بالجيزة لتقصيرهما في تصحيح التقييمات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 05:27 مساءً - قرر سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة التحقيق مع موجه ومعلم اللغة العربية بمدرسة الحوامدية الثانوية بنات لتقصيرهما في تصحيح التقييمات، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمعايير.

ارتفاع نسبة الغياب بين الطالبات بمدرسة الحوامدية الاعدادية بنات

كما وجه مدير تعليم الجيزة بمعالجة القصور بمدرسة الحوامدية الإعدادية بنات، إذ أنه رغم انضباط العمل ومستوى النظافة العالي، لاحظ سعيد عطية وكيل الوزارة ارتفاع نسبة الغياب بين الطالبات.

ووجه عطية بتفعيل جروب أولياء الأمور، ومتابعة الحضور من خلال لجنة خاصة لمراجعة الالتزام خلال الأسبوع المقبل.

وأثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة على المشتل التعليمي، الذي فاز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، معتبرًا إياه نموذجًا يُحتذى به في تعزيز الابتكار والجمال داخل المدارس.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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