في لقاء مفتوح.. نقابة الصحفيين تستضيف سفير الكويت الخميس المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 05:10 مساءً - تستضيف لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة حسين الزناتي، الخميس القادم سفير دولة الكويت بالقاهرة والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية غانم صقر الغانم في حوار مفتوح حول مصر والكويت مصير مشترك في عالم متغير.

وذكرت نقابة الصحفيين في بيان اليوم، أن اللقاء سيعقد يوم الخميس القادم 12 ديسمبر في تمام الساعة الخامسة مساء بالقاعة المستديرة بالدور الثالث بمبنى النقابة.