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في لقاء مفتوح.. نقابة الصحفيين تستضيف سفير الكويت الخميس المقبل - أخبار كلمتك

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في لقاء مفتوح.. نقابة الصحفيين تستضيف سفير الكويت الخميس المقبل - أخبار كلمتك

في لقاء مفتوح.. نقابة الصحفيين تستضيف سفير الكويت الخميس المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 05:10 مساءً - تستضيف لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة حسين الزناتي، الخميس القادم سفير دولة الكويت بالقاهرة والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية غانم صقر الغانم في حوار مفتوح حول مصر والكويت مصير مشترك في عالم متغير.

وذكرت نقابة الصحفيين في بيان اليوم، أن اللقاء سيعقد يوم الخميس القادم 12 ديسمبر في تمام الساعة الخامسة مساء بالقاعة المستديرة بالدور الثالث بمبنى النقابة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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