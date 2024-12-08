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وزيرا التنمية المحلية والتضامن يتفقدان المدينة الشبابية بالعريش - أخبار كلمتك

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وزيرا التنمية المحلية والتضامن يتفقدان المدينة الشبابية بالعريش - أخبار كلمتك

وزيرا التنمية المحلية والتضامن يتفقدان المدينة الشبابية بالعريش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 05:09 مساءً - تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال زيارتها إلى محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، المدينة الشبابية بالعريش، حيث رافقها خلال الجولة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء البرلمان، بالإضافة إلى مسؤولي مؤسسة "مصر الخير".

 

 دعم المجتمع المحلي

 

وخلال الزيارة، تابعت الوزيرة فعاليات متعددة تنظمها مؤسسة "مصر الخير"، والتي تهدف إلى دعم المجتمع المحلي وتعزيز الخدمات المقدمة للأهالي، ومن بين هذه الفعاليات حملة "إطعام مستمر"، التي تقدم وجبات غذائية للأسر والأفراد، كما تفقدت الوزيرة صالة الطعام، حيث اطلعت على آليات تقديم الوجبات للأسر المستفيدة والمستحقة، وكذا تفقد قوافل السعادة للأطفال وحملة سكن ودفا، والتي تتم بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش.

وكما تضمنت الفعاليات أيضًا عروضًا فنية وترفيهية، من أبرزها العرض المسرحي الشهير "الليلة الكبيرة"، والذي أضفى أجواءً من البهجة على الأطفال وجميع الحاضرين، بالإضافة إلى فقرات ترفيهية للأطفال مع "مهرج السرك".

 

 أنشطة الحرف اليدوية والمشغولات الفنية

 

وعلى هامش الزيارة، اطلعت وزيرة التنمية المحلية على أنشطة الحرف اليدوية والمشغولات الفنية التي شملت منتجات مثل الشنط اليدوية والسجاد اليدوي، فضلا عن بعض المشغولات والحرف اليدوية، والتي تهدف إلى دعم الحرفيين وتشجيع الصناعات المحلية.

 

الأكثر احتياجًا في شمال سيناء

 

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بحملة "سكن ودفا"، التي تسهم في توفير بيئة سكنية آمنة وداعمة للأسر الأكثر احتياجًا في شمال سيناء، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدعم التنمية المستدامة وتحقيق حياة كريمة للمواطنين في شمال سيناء.

ومن جانبهم قدم أهالى شمال سيناء بعض الهدايا التذكارية من الصور والمشغولات اليدوية والحرفية لوزيرتا التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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