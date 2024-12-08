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جامعة القاهرة تفتتح منفذًا دائمًا لبيع إصدارات المركز القومي للترجمة بأسعار مخفضة - أخبار كلمتك

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جامعة القاهرة تفتتح منفذًا دائمًا لبيع إصدارات المركز القومي للترجمة بأسعار مخفضة - أخبار كلمتك

جامعة القاهرة تفتتح منفذًا دائمًا لبيع إصدارات المركز القومي للترجمة بأسعار مخفضة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 05:09 مساءً - في خطوة تعزز الشراكة المجتمعية، افتتحت جامعة القاهرة، منفذًا دائمًا لبيع إصدارات المركز القومي للترجمة بمقر مركز جامعة القاهرة للتنمية والشراكات المجتمعية، ليكون نافذة للتفاعل بين الجامعة والمؤسسات الثقافية، وتعزيزًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع ودعم المعرفة.

جامعة القاهرة تفتتح منفذًا دائمًا لبيع إصدارات المركز القومي للترجمة بأسعار مخفضة

 

جاء الافتتاح تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتورة غادة عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة بوزارة الثقافة، والدكتور هشام زغلول مدير مركز جامعة القاهرة للتنمية والشراكات المجتمعية.

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مجموعة متنوعة من الترجمات التي تلبي احتياجات الباحثين والطلاب

ويضم المنفذ مجموعة متنوعة من الترجمات التي تلبي احتياجات الباحثين والطلاب في مختلف التخصصات، والتي تتضمن أعمالًا لكبار المترجمين وأساتذة الجامعة.

ويهدف المنفذ الدائم لبيع إصدارات المركز القومي للترجمة، إلى توفير إصدارات المركز بأسعار مخفضة تصل إلى 50% لجميع منتسبي الجامعة، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم البحث العلمي والثقافي لدى طلابها وأساتذتها، وتفعيلًا للتعاون المستمر بين جامعة القاهرة ووزارة الثقافة.

 

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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