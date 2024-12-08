أسعار الدواجن ترتفع 10 جنيهات بالسلاسل الغذائية وتنخفض في الأسواق الشعبية - أخبار كلمتك

أسعار الدواجن ترتفع 10 جنيهات بالسلاسل الغذائية وتنخفض في الأسواق الشعبية - أخبار كلمتك

تعز تنتفض مع سوريا الليلة - أخبار كلمتك

تعز تنتفض مع سوريا الليلة - أخبار كلمتك

اصابة شخص باندلاع اشتباكات مسلحة - أخبار كلمتك

اصابة شخص باندلاع اشتباكات مسلحة - أخبار كلمتك

في لقاء مفتوح.. نقابة الصحفيين تستضيف سفير الكويت الخميس المقبل - أخبار كلمتك

في لقاء مفتوح.. نقابة الصحفيين تستضيف سفير الكويت الخميس المقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:10 - بنسبة 4%.. البنك العربي الأفريقي الدولي» يخفض الفائدة قبل قرار المركزي المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:10 - بنسبة 4%.. البنك العربي الأفريقي الدولي» يخفض الفائدة قبل قرار المركزي المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:10 - تحديث لحظي لـ سعر الذهب في مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:10 - تحديث لحظي لـ سعر الذهب في مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:10 - وسائل إعلام سورية: سماع دوي انفجارين في دمشق - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:10 - وسائل إعلام سورية: سماع دوي انفجارين في دمشق - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:10 - مشاهدة مباراة الزمالك وإنيمبا بث مباشر في الكونفدرالية اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:10 - مشاهدة مباراة الزمالك وإنيمبا بث مباشر في الكونفدرالية اليوم - أخبار كلمتك

وزيرا التنمية المحلية والتضامن يتفقدان المدينة الشبابية بالعريش - أخبار كلمتك

وزيرا التنمية المحلية والتضامن يتفقدان المدينة الشبابية بالعريش - أخبار كلمتك

ألسن عين شمس تنظم يوما للتوظيف بمشاركة 14 شركة عالمية ومحلية - أخبار كلمتك

ألسن عين شمس تنظم يوما للتوظيف بمشاركة 14 شركة عالمية ومحلية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزيرة التضامن تتفقد المركز اللوجستي والمخزن الجمركي للهلال الأحمر المصري بالعريش - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزيرة التضامن تتفقد المركز اللوجستي والمخزن الجمركي للهلال الأحمر المصري بالعريش - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تتفقد المركز اللوجستي والمخزن الجمركي للهلال الأحمر المصري بالعريش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 04:55 مساءً - تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال زيارتها لمحافظة شمال سيناء، المركز اللوجستي للهلال الأحمر المصري لدعم غزة في درغام بمدينة العريش، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، والدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري.

 

دعم  المركز اللوجستي للهلال الأحمر المصري لدعم غزة

واطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على الخدمات التي يقدمها الهلال الأحمر المصري في نقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وكذلك ما يقدمه المركز اللوجستي للهلال الأحمر المصري لدعم غزة، والذي يغطي مساحة 10 آلاف متر مربع.

71fbaa37d6.jpg

جهود عملية الإغاثة

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود عملية الإغاثة داخل المركز، والذي يهدف إلى تقديم الدعم اللوجستي والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مع الحفاظ على سلامة المساعدات وتخزينها بالشكل الأمثل، ويحتوي المركز على كافة المواد الإغاثية الضرورية التي سيتم نقلها إلى غزة، مما يسهم في تسريع وتيرة الاستجابة للاحتياجات العاجلة في القطاع المحاصر.

b54229ead6.jpg
69e76bf876.jpg

 المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة

ويستقبل المركز الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة، وذلك من قبل فريق الهلال الأحمر المصري الذي يقوم بفرزها وتغليفها والتأكد من مطابقتها المعايير المسموح بها لدخول القطاع وتكويدها لتتبع خط سيرها، كما يتضمن المركز مخزنًا للمساعدات الإنسانية التي رفض الجانب الآخر إدخالها نتيجة لتعنته.

79c021a21a.jpg

كما تفقدت الدكتورة مايا مرسي المخزن الجمركي التابع للهلال الأحمر المصري بالعريش، والذي تم إنشاؤه بتسهيل من رئاسة مجلس الوزراء بغرض تخزين المساعدات الإنسانية الدولية الواردة جوا وبحرًا لقطاع غزة لحين دخولها، بما يضمن عدم تكدس الشاحنات أمام معبر رفح

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

وزير العمل يُعلن استخراج شهادات مزاولة الحرفة للعمالة غير المنتظمة بالضبعة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق