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تحويل مدير مدرسة بالجيزة للتحقيق لبيعه مأكولات مجهولة المصدر بالكانتين - أخبار كلمتك

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تحويل مدير مدرسة بالجيزة للتحقيق لبيعه مأكولات مجهولة المصدر بالكانتين - أخبار كلمتك

تحويل مدير مدرسة بالجيزة للتحقيق لبيعه مأكولات مجهولة المصدر بالكانتين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 04:32 مساءً - قرر سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة تحويل مدير مدرسة الوحدة المحلية بالمرازيق التابعة لإدارة البدرشين التعليمية إلى الشئون القانونية بسبب تدني مستوى النظافة، وبيع مأكولات مجهولة المصدر داخل الجمعية التعاونية، وعدم وجود دفتر متابعة، والتقصير في تفعيل سجل القرائية رقم 26.

 

إجراءات عاجلة من مدير تعليم الجيزة

كما أمر مدير تعليم الجيزة بتوجيه لجنة خاصة لتنفيذ نظافة شاملة للمدرسة، مع توثيق الأعمال بالصور وإرسالها لمكتب وكيل الوزارة كدليل على التنفيذ الفوري.

وقرر عطية أيضا تحويل معلمة العلوم  بمدرسة المرازيق الإعدادية المشتركة للشئون القانونية بعد ثبوت إعطائها دروسًا خصوصية رغم توقيعها على إقرار بعدم ذلك.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة مدير المدرسة بالاهتمام بالنظافة العامة، وتعليق العلم والقسم واللوائح داخل الفصول، بحضور مدير عام الإدارة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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