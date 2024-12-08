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التقاط صور تذكارية، السيسي يستجيب لطلب عدد من المسئولين الدنماركيين بمطار كوبنهاجن - أخبار كلمتك

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التقاط صور تذكارية، السيسي يستجيب لطلب عدد من المسئولين الدنماركيين بمطار كوبنهاجن - أخبار كلمتك

التقاط صور تذكارية، السيسي يستجيب لطلب عدد من المسئولين الدنماركيين بمطار كوبنهاجن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 04:32 مساءً - استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لطلب عدد من المسئولين الدنماركيين بمطار كوبنهاجن بالتقاط صور تذكارية مع الرئيس اعتزازًا بالزيارة التاريخية للرئيس إلى "كوبنهاجن"

وغادر الرئيس السيسي، اليوم، مملكة الدنمارك في ختام زيارة الدولة التي قام بها الرئيس، حيث كان في التوديع بمقر إقامة الرئيس قبل المغادرة "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك الملكة "ماري"، كما قام الرئيس بالتوقيع في سجل كبار الزوار بالقصر الملكي الدنماركي.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه كان في انتظار الرئيس في المطار عدد من المسئولين الدنماركيين، وان الرئيس قد استجاب لطلبهم بالتقاط صور تذكارية مع الرئيس اعتزازًا بالزيارة التاريخية للرئيس إلى "كوبنهاجن"، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري إلى مملكة الدنمارك، وقبل توجه الرئيس إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" في ثاني محطات جولة الرئيس الأوروبية.
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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