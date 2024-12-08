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ملك وملكة الدنمارك يودعان الرئيس السيسي في ختام زيارته لكوبنهاجن (صور) - أخبار كلمتك

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ملك وملكة الدنمارك يودعان الرئيس السيسي في ختام زيارته لكوبنهاجن (صور) - أخبار كلمتك

ملك وملكة الدنمارك يودعان الرئيس السيسي في ختام زيارته لكوبنهاجن (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 04:32 مساءً - غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مملكة الدنمارك في ختام زيارة الدولة التي قام بها الرئيس، حيث كان في التوديع بمقر إقامة الرئيس قبل المغادرة "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك الملكة "ماري"، كما قام الرئيس بالتوقيع في سجل كبار الزوار بالقصر الملكي الدنماركي.

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وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه كان في انتظار الرئيس في المطار عدد من المسئولين الدنماركيين، وان الرئيس قد استجاب لطلبهم بالتقاط صور تذكارية مع الرئيس اعتزازًا بالزيارة التاريخية للرئيس إلى "كوبنهاجن"، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري إلى مملكة الدنمارك، وقبل توجه الرئيس إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" في ثاني محطات جولة الرئيس الأوروبية.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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