«التعليم» تحيل مدير مدرسة ومعلمة إلى التحقيق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 04:25 مساءً - أصدر سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، العديد من القرارات الهامة، أثناء جولة شملت إدارات البدرشين، الحوامدية، وأبو النمرس، أجراها صباح اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري.

تحويل مدير مدرسة إلى الشؤون القانونية

قرر سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، تحويل مدير مدرسة الوحدة المحلية بالمرازيق، إلى الشؤون القانونية، بسبب تدني مستوى النظافة، وبيع مأكولات مجهولة المصدر داخل الجمعية التعاونية، وعدم وجود دفتر متابعة، والتقصير في تفعيل سجل القرائية، وتوجيه لجنة خاصة لتنفيذ نظافة شاملة للمدرسة، مع توثيق الأعمال بالصور وإرسالها لمكتب وكيل الوزارة كدليل على التنفيذ الفوري.

تحويل معلمة العلوم للشؤون القانونية

وقرر تحويل معلمة العلوم في مدرسة المرازيق الإعدادية المشتركة، إلى الشؤون القانونية بعد ثبوت إعطائها دروسًا خصوصية رغم توقيعها على إقرار بعدم ذلك، كما وجّه مدير المدرسة بالاهتمام بالنظافة العامة، وتعليق العلم والقسم واللوائح داخل الفصول، بحضور مدير عام الإدارة.

التحقيق مع موجه ومعلم اللغة العربية

وقرر وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، التحقيق مع موجه ومعلم اللغة العربية في مدرسة الحوامدية الثانوية بنات، لتقصيرهما في تصحيح التقييمات، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمعايير، وأثنى وكيل الوزارة على المشتل التعليمي، الذي فاز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، معتبرًا إياه نموذجًا يُحتذى به في تعزيز الابتكار والجمال داخل المدارس.

تكريم مدير مدرسة فتحي بشير الثانوية

وفي سياق متصل، أثنى عطية، على نظافة مدرسة فتحي بشير الثانوية ومستوى التنظيم، مشيرًا إلى أنّها مثال للانضباط والتميز، وتم تكريم مدير المدرسة محمود أحمد سيد فرج وعدد من الطالبات الفائقات، تقديرًا لجهودهم التي تعكس التزامًا واضحًا بالتميز التعليمي.

و أشاد وكيل الوزارة بمستوى العمل المتميز داخل، في إدارة الحوامدية بمدرسة بيبرس الابتدائية المشتركة، ووجّه الشكر لمدير المدرسة والعاملين بها على جهودهم المبذولة.

ارتفاع نسبة الغياب بين الطالبات

لاحظ وكيل الوزارة ارتفاع نسبة الغياب بين الطالبات، في مدرسة الحوامدية الإعدادية بنات، رغم انضباط العمل ومستوى النظافة العالي، ووجّه بتفعيل جروب أولياء الأمور، ومتابعة الحضور من خلال لجنة خاصة لمراجعة الالتزام خلال الأسبوع المقبل.

إقامة دوري رياضي بين الفصول

كما لاحظ وكيل الوزارة، في مدرسة المنوات الإعدادية بنين بإدارة أبو النمرس، إقامة دوري رياضي بين الفصول أثناء الفسحة وأشاد بالفكرة، مؤكدًا أهمية تفعيل الأنشطة كوسيلة لجذب الطلاب ومنع الغياب، وتنبيه على حرمان الطلاب المتغيبين من المشاركة في الأنشطة كإجراء لتعزيز الالتزام بالحضور.

تفعيل الإشراف المدرسي

وفي مدرسة المنوات الثانوية بنين، وجّه بتفعيل الإشراف المدرسي بصرامة، مع التأكيد على متابعة الحضور بعد انتهاء امتحانات الشهر، لضمان عدم نقص الدرجات أو التخلف عن امتحانات الترم الأول.

تحقيق بيئة تعليمية نموذجية

وفي مدرسة منيل شيحة الإعدادية بنات، بعد تنبيه سابق بإزالة بعض السلبيات، أثبتت المدرسة التزامها بالتحسين، ووجّه وكيل الوزارة الشكر لمدير المدرسة، مشيدًا بالجهود المبذولة لتحقيق بيئة تعليمية نموذجية.