أجندة عمل الرئيس السيسي في النرويج، مراسم استقبال رسمية وقمة مصرية نرويجية غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 04:14 مساءً - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مدينة "أوسلو" عاصمة مملكة النرويج في زيارة رسمية، حيث سيعقد الرئيس السيسي لقاءات مع ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي، كما سيجري الرئيس السيسي لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، وسوف يشهد الرئيس السيسي التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

ونرصد أجندة عمل الرئيس السيسي في النرويج كالتالي:

- يحضر الرئيس السيسي مساء اليوم الأحد حفل شاي غير رسمي يقيمه رئيس الوزراء النرويجي.

- يبدأ الرئيس السيسي غدًا الإثنين نشاطه الرسمي في النرويج بالتوجه إلى مقر الضيافة الحكومي حيث يكون في استقباله رئيس الوزراء النرويجي ويعقد الجانبان لقاء ثنائيا ثم يشهد الرئيس السيسي توقيع عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين ثم يعقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة بحضور أعضاء وفدي البلدين ويقيم رئيس الوزراء النرويجي مأدبة غداء رسمية على شرف الرئيس السيسي.

- يتوجه الرئيس السيسي بعد ذلك إلى القصر الملكي للقاء ملك النرويج هارولد الخامس، بحضور ولي العهد النرويجي ويقام للرئيس السيسي استقبال رسمي.

- يتوجه الرئيس السيسي إلى مقر البرلمان النرويجي حيث يكون في استقباله رئيس البرلمان النرويجي مسعود قره خاني ويجري الرئيس السيسي مقابلة مع رئيس البرلمان كما يوقع الرئيس السيسي في سجل تشريفات البرلمان ويلتقي الرئيس السيسي أيضًا مع رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع بالبرلمان النرويجي

- يشارك الرئيس السيسي مساء الأثنين في عشاء عمل مع كبار مسئولي الشركات النرويجية والصناديق الاقتصادية والاستثمارية الكبرى في النرويج بحضور ولي العهد النرويجي ووزيرة التنمية الدولية النرويجية حيث يلقي الرئيس السيسي كلمة بهذه المناسبة.

- الثلاثاء يجري الرئيس السيسي مقابلتين مع رؤساء شركتي سكاتيك وانباور نيوفي ختام زيارته للنرويج



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