جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 04:02 مساءً - جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025.. تزامنًا مع اقتراب موعد امتحانات الترم الأول، يبحث العديد من الطلاب عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 في كافة المحافظات.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الأول للعام الحالي، حيث تبدأ الامتحانات من يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير، وتستمر امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 حتى يوم الثلاثاء الموافق 21 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

- يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025: يؤدي الطلاب امتحان الفقه و اللغة العربية ورقة أولى النحو والصرف.

- يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025: يؤدي الطلاب امتحان أصول الدين ورقة أولى التفسير والحديث والعلوم.

- يوم الخميس الموافق 16 يناير 2025: يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية ورقة ثانية المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والهندسة.

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: يؤدي الطلاب امتحان أصول الدين ورقة ثانية التوحيد والسيرة والدراسات الاجتماعية.

- يوم الأحد الموافق 19 يناير 2025: يؤدي الطلاب امتحان القرآن الكريم وتجويده والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025: يؤدي الطلاب امتحان الثقافة الإسلامية والجبر.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025: يؤدي الطلاب امتحان اللغة الأجنبية والتربية الفنية، وامتحان المستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة فقط.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

وفي سياق متصل، يمكن للطلاب الدخول على موقع إدارة شؤون الطلاب، لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2024-2025.

أوراق تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

- 6 صور شخصية للطالب، بخلفية بيضاء ومدون عليها الاسم الرباعي مقاس 4*6.

- صوره من الاستمارة الإلكترونية.

- صوره واحده من شهادة الميلاد المتعلقة بك.

- طابع فئة 10 جنيهات.

- إحضار صوره من بطاقة ولي أمر.

- إيصال سداد المصروفات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية.

- إيصال دفع المصروفات الدراسية.

- طابع فئة 3 جنيهات للراسبين.

- دوسيه بلاستيك.

- إيصال دفع رسوم الامتحان.