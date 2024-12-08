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جدول امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الأول 2024-2025 - أخبار كلمتك

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جدول امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الأول 2024-2025 - أخبار كلمتك

جدول امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الأول 2024-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 04:02 مساءً - جدول امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية.. يبحث العديد من الطلاب عن جدول امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية للفصل الدراسي الأول 2025، تزامنًا مع اقتراب موعد عقد الامتحانات.

امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جدول امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية للترم الأول 2024-2025، حيث تبدأ الامتحانات من يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير المقبل 2025، وتستمر امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 حتى يوم الإثنين الموافق 20 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية

جدول امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025

- يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025: يتم عقد امتحان القرآن الكريم.

- يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025: يتم عقد امتحان التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية.

- يوم الخميس الموافق 16 يناير 2025: يتم عقد امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: يتم عقد امتحان العلوم والمهارات المهنية.

- يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025: يتم عقد امتحان اللغة الإنجليزية وامتحان المستوى الرفيع للمعاهد النموذجية والخاصة.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية

وتزامنًا مع اقتراب عقد الامتحانات، أتاح قطاع المعاهد الأزهرية، لطلاب الشهادة الابتدائية تسجيل استمارة أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024-2025، من خلال موقع إدارة شؤون الطلاب بوابة الأزهر الشريف الإلكتروني.

جدول امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025

الخطوة الأولى: على الطالب زيارة موقع إدارة شؤون الطلاب الإلكتروني.

الخطوة الثانية: يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي والرقم السري.

الخطوة الثالثة: ملء البيانات المطلوبة.

الخطوة الرابعة: التحقق من صحة البيانات المكتوبة في الاستمارة.

الخطوة الخامسة: رفع الصورة الشخصية.

الخطوة السادسة: الضغط على تسجيل.

الخطوة الأخيرة: طباعة استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025.

أوراق استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025

- إيصال دفع المصروفات الأصلي، مع نسخة منه.

- إيصال دفع رسوم الامتحان، وإحضار نسخة منه.

- 4 صور شخصية مقاس 4*6، بخلفية بيضاء ومدون عليها اسم الطالب الرباعي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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