وزير التعليم يتفقد مدارس بالمنيا لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 03:45 مساءً - تفقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم الأحد، عدد من مدارس محافظة المنيا، وذلك في إطار الجولات المستمرة التي يجريها

الوزير بالمدارس بمختلف المحافظات لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

ورافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال جولته بمدارس المنيا، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

واستهل وزير التربية والتعليم ومحافظ المنيا جولتهما بزيارة مدرسة «عمرو السعدي عبد الحميد للتعليم الأساسي» التابعة لإدارة العِدوة التعليمية، والتى تضم عدد 474 طالب وطالبة، وحضر الوزير والمحافظ طابور الصباح، وتابعا فقرات الإذاعة المدرسية، وشهدا تحية العلم والنشيد الوطني، وأشادا بأداء الطلاب ومهاراتهم في إلقاء الفقرات بمهارة وإتقان.

وتفقد الوزير والمحافظ عددًا من فصول المدرسة، واطلع على أداء الطلاب في كراسات الحصة والواجبات المنزلية للطلاب، ومدى التزامهم، وحرص على متابعة مستوى الطلاب فى مهارات القراءة والكتابة، وتقييم أدائهم، للتأكد من مستوى مهارات القراءة وفهم الدروس لديهم، وتحديد مستواهم التعليمي، موجهًا بإعداد برامج علاجية للطلاب ضعاف القراءة والكتابة، ومتابعة تحسن مستواهم التعليمي.

وعقب ذلك، توجه وزير التربية والتعليم والمحافظ إلى مدرسة «المسيد الابتدائية» التابعة لإدارة العِدوة الفترة الصباحية والتى تضم عدد 936 طالب وطالبة، حيث حرص على متابعة أداء الطلاب في كراسات الواجبات المدرسية والحصة، ومستوى أداء الطلاب في القراءة والكتابة، ووجه بتنفيذ البرامج العلاجية لتحسين مستوى أداء الطلاب، كما وجه بإرسال لجنة للمدرسة لمتابعة ما تم تنفيذه من توجيهات وقياس نتائج تحسن أداء الطلاب.

وتوجه وزير التربية والتعليم ومحافظ المنيا، إلى مدرسة «الشهيد محمد إبراهيم الثانوية المشتركة» التابعة لإدارة العدوة التعليمية والتي تضم عدد 681 طالب وطالبة، تابع الوزير والمحافظ خلال زيارتهما للمدرسة التقييمات الأسبوعية للطلاب، حيث وجه الوزير بالالتزام بإجراء التقييمات التي أعدتها الوزارة بصورة منتظمة.

وفى إدارة مغاغة التعليمية، تفقد الوزير والمحافظ مدرسة «كفر المداور الابتدائية 2 والتى تضم عدد 642 طالب وطالبة، حيث تفقدا عددا من الفصول، واطلعا على دفاتر درجات الطلاب في التقييمات الأسبوعية، ووجه الوزير بالالتزام بكافة الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية التي أعدتها الوزارة.

كما تضمنت الجولة تفقد الوزير والمحافظ مدرسة مغاغة الثانوية بنين والتي يبلغ إجمالي عدد طلابها 464 طالبا، حيث تفقدا عددا من فصول المدرسة، وحرص الوزير على متابعة الالتزام بإجراء التقييمات بصورة منتظمة.

واختتم الوزير والمحافظ جولتهما بزيارة مدرسة «مغاغة الإعدادية بنين» الملحقة بمدرسة «مغاغة الثانوية بنين»، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمدرسة، والتي يبلغ عدد طلابها 436 طالبا، حيث حرصا على متابعة انتظام العملية التعليمية.

وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف تعزيز جودة التعليم وضمان توفير أفضل الفرص التعليمية لجميع الطلاب، موجهًا الشكر لمحافظ المنيا، على جهود المحافظة المبذولة لتطوير العملية التعليمية وتهيئة المدارس لتحقيق انضباط المنظومة التعليمية بالمحافظة.

ومن جانبه، ثمن محافظ المنيا جهود السيد الوزير لتطوير العملية التعليمية، وكافة الجهود التي تبذلها الوزارة لضمان انضباط العملية التعليمية، مؤكدًا على أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لضمان انضباط العملية التعليمية وتحفيز الطلاب.