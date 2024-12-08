شهب الدببيات تزين سماء ليلة 21 ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 03:39 مساءً - أكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية أن شهب الدب الأصغر Ursids (الدببيات) تزين سماء 21 و22 ديسمبر وهى من الزخات الشهابية الخفيفة.

سبب تسمية شهب الدببيات بهذا الاسم

و يبلغ عدد الشهب فيها حوالى 10 شهب فى الساعة، وتنتج هذه الشهب عن طريق الحطام الغبارى المتناثر على طول مدار المذنب Tuttle الذى تم اكتشافه عام 1790.

و تسقط شهب الدببيات كما لو كانت آتية من مجموعة الدب الأصغر Ursa Minor (بالقرب من النجم القطبى) وهو سبب تسميتها والتوقيت السنوي لهذه الزخة يكون من 17 إلى 25 ديسمبر من كل عام، وتصل ذروتها فى ليلة 21 وفجر 22 ديسمبر

القمر يقترن بكوكب زحل

وقال تادرس إن الزخات الشهابية عموما تُرى بالعين المجردة ولا تحتاج مناظير او تلسكوبات فلكية بشرط البعد عن إضاءة المدينة وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء ولا يوجد أي مخاطر لزخات الشهب على الإنسان إذ إنها تدخل الغلاف الجوي وتحترق فيه على إرتفاع أكثر من 70 كيلو متر من سطح الأرض.

ويترائى القمر في 8 ديسمبر في وسط السماء مقترنا مع كوكب زحل (لؤلؤة كواكب المجموعة الشمسية) بعد غروب الشمس مباشرة، حيث نراهما متجاوران حتى بداية غروب المشهد في الـ 10:30 مساء تقريبا

ويترائى القمر في 8 ديسمبر في طور التربيع الأول حيث يترائى نصف قرص القمر فقط مضيئا في منتصف السماء وقت غروب الشمس تقريبا، وتبلغ نسبة لمعانه 50%، علما بأن الجزء المضئ من القمر يشير دائما إلى اتجاه الشمس (اتجاه الغرب) حتى لو كانت الشمس تحت الأفق ومن ثم يتحرك القمر في السماء بمرور الساعات نحو الغرب إلى أن يبدأ بالغروب عند منتصف الليل تقريبا.

وكان كوكب المشتري (عملاق كواكب المجموعة الشمسية) في حالة تقابل مع الشمس أمس، أي عندما غربت الشمس في جهة الغرب يشرق المشتري من جهة الشرق، وظل مرئيا في السماء طوال الليل، وغرب عندما بدأت الشمس بالشروق صباح اليوم التالي وكان هذا أفضل وقت لرؤية كوكب المشتري بالعين المجردة خلال العام.

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