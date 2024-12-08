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بالأسماء، 5 أسر قرآنية تتنافس اليوم في المسابقة العالمية للقرآن الكريم - أخبار كلمتك

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بالأسماء، 5 أسر قرآنية تتنافس اليوم في المسابقة العالمية للقرآن الكريم - أخبار كلمتك

بالأسماء، 5 أسر قرآنية تتنافس اليوم في المسابقة العالمية للقرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 03:20 مساءً - تنافست اليوم 5 أسر قرآنية من مختلف محافظات مصر في الفرع السادس من المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الحادية والثلاثين، التي تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرئاسة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وجرت الاختبارات بمقر المسابقة في مسجد مصر ومركزه الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.  

 حفظ القرآن الكريم كاملًا برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما

وخاضت الأسر المشاركة اختبارات مكثفة في حفظ القرآن الكريم كاملًا برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما، مع فهم معانيه وإتقان وجوه إعرابه، ويعد هذا الفرع من أبرز محاور المسابقة، إذ يشترط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنين للحفظ عن ثلاثة، مع عدم حصول الأسرة مسبقًا على أحد المراكز الأربعة الأولى، ما يعزز روح التنافس العائلي البناء.  

خمس أسر قرآنية تنافست في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

شارك في الاختبارات اليوم خمس أسر وهي: 
الأسرة الأولى تكونت من: علي رشاد عبد الحميد، وأبو بكر رشاد عبد الحميد، وعمر رشاد عبد الحميد.

وتكونت الأسرة الثانية من: عايدة أحمد محمود مخلص، وجهاد محمد فتحي، ومصطفى محمد فتحي ناصف.

وتكونت الأسرة الثالثة من: الزهراء جمال محمد شبل، والشيماء جمال محمد شبل، وأسماء جمال محمد شبل.

 وتكونت الأسرة الرابعة من: محمد صلاح عبد القادر تاج الدين، وأسماء صلاح عبد القادر تاج الدين، وعبد القادر صلاح عبد القادر تاج الدين.

 وتكونت الأسرة الخامسة من: جاب الله عوض جاب الله حسين، وإيمان جاب الله عوض جاب الله حسين، وإسراء جاب الله عوض جاب الله حسين.  

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف خصصت جوائز مميزة لتكريم الأسر الفائزة في هذا الفرع، إذ تبلغ قيمة الجائزة الأولى مليون وخمسين ألف جنيه، والجائزة الثانية ستمائة ألف جنيه، وتؤكد هذه الجوائز الحرص الكبير على دعم الجهود الأسرية التي تسعى إلى غرس حب القرآن الكريم في نفوس أبنائها، ما يرسخ القيم الإسلامية السامية.  

وأعرب أفراد الأسر المشاركة عن فخرهم بالمشاركة في هذه المسابقة، مشيدين بالدقة والتنظيم الذي اتسمت به الاختبارات، وأكدوا أن هذه التجربة ليست مجرد منافسة بل هي وسيلة لتعزيز الروابط الأسرية، معربين عن شكرهم للدولة المصرية على رعاية القرآن الكريم وحفظته وتشجيعها للأسر الملتزمة بتعاليم الدين الحنيف.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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