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الأوقاف تعقد 47 مجلس فقه حول «الحقوق المتعلقة بالأسرة» - أخبار كلمتك

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الأوقاف تعقد 47 مجلس فقه حول «الحقوق المتعلقة بالأسرة» - أخبار كلمتك

الأوقاف تعقد 47 مجلس فقه حول «الحقوق المتعلقة بالأسرة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 03:17 مساءً - عقدت وزارة الأوقاف 47 مجلس فقه تحت عنوان: الحُقوق المُتعَلّقة بالأُسرةِ (2) حقوق الأبناء على الآباء، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الدعوي والعلمي والتثقيفي، وفي ضوء نشاطها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وذلك مساء يوم السبت 7 ديسمبر 2024، على النحو التالي:

ففي مديرية أوقاف القاهرة، عقد البرنامج في العديد من المساجد، منها: مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، ومسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، ومسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه).

47 مجلس فقه للأوقاف

وفي مديرية أوقاف الجيزة، عقد البرنامج بالعديد من المساجد، منها: مسجد المحروسة - المهندسين، ومسجد المجمع الإسلامي أ- الشيخ زايد- 6 أكتوبر.

وفي مديرية أوقاف القليوبية، عقد البرنامج في مسجد الجامع - الخصوص.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية، عقد البرنامج في مسجد الخيف - مدينة المنصورة، ومسجد القديم - ميت ضافر - مدينة دكرنس.

وفي مديرية أوقاف البحيرة، عقد البرنامج في مسجد التوبة - دمنهور.

وفي مديرية أوقاف أسيوط، عقد البرنامج في مسجد البقلي- منطقة سيد البيسري - غرب أسيوط، ومسجد الهدى- أسيوط الجديدة.

47 مجلس فقه للأوقاف

وفي مديرية أوقاف المنوفية، عقد البرنامج في مسجد سيدي خميس - شبين الكوم.

وفي مديرية أوقاف الفيوم، عقد البرنامج في الصعيدي الكبير - مركز الفيوم جنوب.

وفي مديرية أوقاف الغربية، عقد البرنامج في مسجد سيدي أحمد البدوي- طنطا أول.

وفي مديرية أوقاف الشرقية، عقد البرنامج بالعديد من المساجد، منها مسجد عبد المجيد قادوس- المحلة.

وفي مديرية أوقاف بني سويف، عقد البرنامج في مسجد الرضا- شرق النيل- بندر بني سويف.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ، عقد البرنامج في مسجد البرهامي- دسوق قبلي.

47 مجلس فقه للأوقاف

وفي مديرية أوقاف قنا، عقد البرنامج في مسجد سيدي عبد الرحيم - بندر قنا.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية، عقد البرنامج في مسجد عمرو بن العاص - العصافرة.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر، عقد البرنامج في مسجد الميناء الكبير بالغردقة.

وفي مديرية أوقاف المنيا، عقد البرنامج في مسجد الحاج فكري- مركز ملوي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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