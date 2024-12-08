البخيتي يكشف عن حدوث اقتتال في سوريا ويتحدث عن صنعاء - أخبار كلمتك

البخيتي يكشف عن حدوث اقتتال في سوريا ويتحدث عن صنعاء - أخبار كلمتك

مقرب من نص ر الله يكشف مصير بشار الاسد عقب سقوط دمشق - أخبار كلمتك

مقرب من نص ر الله يكشف مصير بشار الاسد عقب سقوط دمشق - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:45 - سوريا على المحك - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:45 - سوريا على المحك - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:45 - شبح الرحيل يطارد ثلاثي الأهلي في الميركاتو الشتوي - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:45 - شبح الرحيل يطارد ثلاثي الأهلي في الميركاتو الشتوي - أخبار كلمتك

وزير الصناعة يبحث مع مستثمري الجيزة تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة وسبل حلها - أخبار كلمتك

وزير الصناعة يبحث مع مستثمري الجيزة تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة وسبل حلها - أخبار كلمتك

وزير قطاع الأعمال يشدد على تشغيل المصانع بطاقاتها القصوى واستغلال كافة القدرات المتاحة - أخبار كلمتك

وزير قطاع الأعمال يشدد على تشغيل المصانع بطاقاتها القصوى واستغلال كافة القدرات المتاحة - أخبار كلمتك

وزير التعليم يتفقد مدارس بالمنيا لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية - أخبار كلمتك

وزير التعليم يتفقد مدارس بالمنيا لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الأوبرا تنظم صالونا ثقافيا عن الفرعون العاشق شادي عبد السلام على المسرح الصغير - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الأوبرا تنظم صالونا ثقافيا عن الفرعون العاشق شادي عبد السلام على المسرح الصغير - أخبار كلمتك

لقاء مشترك بين وزير الصناعة ومحافظ الجيزة لبحث مشكلات المستثمرين - أخبار كلمتك

لقاء مشترك بين وزير الصناعة ومحافظ الجيزة لبحث مشكلات المستثمرين - أخبار كلمتك

البورصة تربح 19 مليار جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

البورصة تربح 19 مليار جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير الإسكان يناقش مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أموال الدولة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الإسكان يناقش مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أموال الدولة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يناقش مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أموال الدولة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 02:58 مساءً - شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أموال الدولة الخاصة.

واستهل المهندس شريف الشربيني، كلمته بالتقدم بالشكر للسيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والسادة رؤساء وأعضاء اللجان، وأعضاء مجلس الشيوخ الموقر، معبراً عن سعادته بالتواجد في الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أموال الدولة الخاصة.

وتناول وزير الإسكان، جهود الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تلقي ودراسة ملفات تقنين أوضاع الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، مضيفاً: تلقينا 18 ألف طلب لتقنين أوضاع الأراضي المضافة، وتم قبول 5550 طلبا، وجارٍ دراسة 1073 طلبا، وتم رفض 10 آلاف طلب طبقاً للقواعد والإجراءات.

وأشار الوزير، إلى أن مشروع القانون يحمل فى طياته العديد من التيسيرات وتبسيط الإجراءات، وموضحاً أن مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أموال الدولة الخاصة، لا يتضارب ولا يتعارض مع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأجاب المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على تساؤلات واستفسارات النواب فيما يتعلق بالجزء الخاص بوزارة الإسكان، ضمن مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أموال الدولة الخاصة.

اقرأ أيضاً
وزير الإسكان يؤكد مواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم لتطوير أداء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

معاون وزير الإسكان يُتابع مشروعات «حياة كريمة» بالفيوم

وزير الإسكان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات القرى السياحية والساحل الشمالي الغربي

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

رئيس جامعة القاهرة يستقبل سفير كمبوديا لبحث التعاون المشترك - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق