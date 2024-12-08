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موعد امتحانات المصريين فى الخارج 2025 وأوراق ورسوم التسجيل - أخبار كلمتك

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موعد امتحانات المصريين فى الخارج 2025 وأوراق ورسوم التسجيل - أخبار كلمتك

موعد امتحانات المصريين فى الخارج 2025 وأوراق ورسوم التسجيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 02:30 مساءً - امتحانات المصريين في الخارج.. يبحث العديد من الطلاب في الخارج وأولياء أمورهم، عن موعد عقد امتحانات المصريين في الخارج للفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل.

موعد امتحانات المصريين في الخارج 2025 2025

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد امتحانات المصريين في الخارج 2025، حيث تبدأ الامتحانات من يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل، على أن يتم إعلان جدول امتحانات المصريين في الخارج 2025 قريبًا.

امتحانات المصريين فى الخارج 2025

خطوات التقديم لأداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

حددت وزارة التربية والتعليم، طريقة تسجيل الطلاب لأداء امتحانات أبناؤنا في الخارج للفصل الدراسي الأول، وهي كالتالي:

- الدخول على منصة أبنائنا في الخارج الإلكترونية، لإنشاء حساب خاص بولي الأمر.

- الضغط على تسجيل الدخول عن طريق ميكروسوفت.

- إدخال البريد الإلكتروني والرقم السري.

- تحديد عدد الأبناء المتقدمين لأداء امتحانات العام الدراسي الحالي على نظام المصريين في الخارج.

- سداد مبلغ 100 دولار أمريكي لكل طالب، في أي مرحلة دراسية، من خلال المنصة الإلكترونية.

- تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج.

- استيفاء البيانات المطلوبة كافة في الاستمارة بكل دقة.

- رفع أصول المستندات.

- رفع صورة واضحة حديثة من مستندات التقدم المطلوبة لكل طالب على حدة بصيغة PDF.

- طباعة استمارة التقدم.

رسوم امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسوم امتحانات أبناؤنا في الخارج والتي تبلغ 150 دولار أمريكي لكل طالب في أي صف دراسي بداية من طلاب الصف الأول رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الثانوي.

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رابط التقدم لامتحانات الطلاب المصريين في الخارج 2025

«التعليم» تحدد موعد امتحانات المصريين في الخارج للفصل الدراسي الأول 2025

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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