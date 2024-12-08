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"معلومات الوزراء" يرصد عدد الأفدنة الجديدة المضافة إلى الرقعة الزراعية (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

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"معلومات الوزراء" يرصد عدد الأفدنة الجديدة المضافة إلى الرقعة الزراعية (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

"معلومات الوزراء" يرصد عدد الأفدنة الجديدة المضافة إلى الرقعة الزراعية (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 02:29 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان: 3 ملايين فدان جدد سيتم إضافتها تباعًا للزراعة خلال العامين القادمين.

حجم الإنتاج الزراعي الموجود في مصر وحجم الصادرات الزراعية

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقدم الكبير الذي يحدث في ملف الزراعة والذي ينعكس في حجم الإنتاج الزراعي الموجود في مصر وحجم الصادرات الزراعية والمواد الغذائية المعتمدة على الزراعة، والأهم من ذلك هو المشروعات الكبيرة التي من المقرر أن تدخل الخدمة خلال العامين القادمين، مثل: الدلتا الجديدة، واكتمال مشروع توشكى وشرق العوينات، وتنمية سيناء، مشيرًا إلى تنمية 3 ملايين فدان جدد سيتم إضافتها تباعًا خلال العامين القادمين، آملًا في رؤية إنتاجيتها ومدى تأثيرها الإيجابي الكبير على الأمن الغذائي في مصر. 
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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