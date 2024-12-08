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"معلومات الوزراء" يرصد تأسيس "الفاو" للمدارس الحقلية بالتعاون مع "الزراعة" (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

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"معلومات الوزراء" يرصد تأسيس "الفاو" للمدارس الحقلية بالتعاون مع "الزراعة" (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

"معلومات الوزراء" يرصد تأسيس "الفاو" للمدارس الحقلية بالتعاون مع "الزراعة" (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 02:29 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان: 11 مدرسة حقلية في 4 محافظات مصرية قامت منظمة الفاو بتأسيسها بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتحسين الإنتاجية الزراعية.

تنمية وتطوير القطاع الزراعي المصري

ويأتي ذلك في ضوء حرص الحكومة المصرية على تنمية وتطوير القطاع الزراعي المصري، وذلك إدراكًا منها لأن الزراعة هي حجر الزاوية في الاقتصاد والثروة المصرية، وهذا يتطلب اهتمامًا كبيرًا بأنظمة المراقبة في مصر والتأكد من صلاحيتها واستدامتها ومطابقتها للمعايير الدولية، وفي هذا الصدد قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030، التي وضعتها الوزارة في عام ٢٠٠٩، والتي تستهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية، كما تتعاون مع المنظمات الدولية لتحسين الإنتاجية الزراعية، من خلال وضع برامج مبتكرة للاستخدام الفعَّال للمياه، وتنمية قدرات المزارعين المصريين، وحماية صحة النباتات والثروة الزراعية، من خلال أدوات لتقييم قدرات الصحة النباتية، والتي ستساهم في معالجة الثغرات الحرجة وحلها.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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