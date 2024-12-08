التخطيط: 85.5% نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى لحياة كريمة بنهاية نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 02:14 مساءً - أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن مٌعدل تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري (حياة كريمة) بلغ 85.5% بنهاية نوفمبر 2024، موضحة أن الإتاحة المالية بلغت 295.5 مليار جنيه، بنسبة 84.4%.

جاء ذلك خلال التقرير الذي أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وذلك حتى نهاية نوفمبر.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط- بحسب بيان، اليوم الأحد- إن عدد المشروعات المنتهية وصلت إلى 16812 مشروعا، مع الانتهاء من تطوير 100 قرية بتكلفة كلية بلغت 21 مليار جنيه بإجمالي مستفيدين يبلغ 1.2 مليون مواطن، موضحة أن ذلك ساهم في تحسن مؤشر معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 69 نقطة مئوية.

وأوضحت أن حياة كريمة يمثل المشروع الأكبر على مستوى العالم من حيث عدد المستفيدين، والبالغ عددهم في مرحلته الأولى فقط 18 مليون مواطن يعيشون في حوالي 1500 قرية، مؤكدة أن تكلفة تنفيذ مرحلته الأولى فقط تجاوزت 350 مليار جنيه، وبعدد مشروعات يبلغ 23 ألفا.

وأضافت أنه تم تسجيل المشروع على منصتي الأمم المتحدة "مسرعات تحقيق الأهداف" ومنصة أفضل الممارسات، وذلك نظراً لدور المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 بأبعادها الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية كافة، فضلاً عن مستهدفات المشروع ونتائجه المحددة القابلة للقياس ضمن إطار زمني محدد، فضلًا عن ارتكازه على مبدأ المشاركة في التخطيط والتمويل والتنفيذ والمتابعة.

وتابعت أن مشروع حياة كريمة، يستهدف خفض الفقر متعدد الأبعاد، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات، موضحةً أن محافظات الصعيد تستحوذ على 68% من مخصصات المرحلة الأولى بعدد مستفيدين يشكلون 61% من جملة المستفيدين من المرحلة الأولى، مؤكدةً أن المشروع يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تتجاوز نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من مُخصصات المرحلة الأولى.

وعن قطاع التعليم.. أشار التقرير إلى أن المشروع ساهم في دعم جهود الدولة المبذولة لمواجهة مشكلتي كثافة الفصول ومحو الأمية، وذلك من خلال إنشاء وتطوير 15 ألف فصل وصيانة 1300 مدرسة، ومحو أمية 510 آلاف مواطن.

ولفت إلى أن المشروع ساهم في خفض كثافة الفصول خاصةً في محافظات "المنيا وقنا وأسوان وسوهاج وأسيوط" بمتوسط انخفاض بلغ 3 نقاط مئوية، بالإضافة إلى انخفاض معدل الأمية في المحافظات المستفيدة بمُعدل 7 نقاط مئوية بين عامي 2021 و2024، فضلًا عن استفادة 73 ألف مواطن من برامج محو الأمية الرقمية.

وعن قطاع المياه والصرف الصحي، أكد التقرير استحواذ قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب على حوالي 50% من مخصصات المرحلة الأولى، مع الانتهاء من إنشاء وتطوير 21 محطة معالجة صرف صحي، والانتهاء من 937 مشروع صرف صحي، والانتهاء كذلك من تركيب 1.4 مليون وصلة صرف صحي منزلية.

وأضاف التقرير أن المشروعات المنفذة نتج عنها زيادة عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي بنسبة 45% في قرى المرحلة الأولى بين عامي 2021 و2024، مشيرا إلى أنه من المستهدف رفع نسبة التغطية بالصرف الصحي إلى 90% في قرى المرحلة الأولى.

وأكد أنه مع انتهاء تلك المرحلة تصل نسبة التغطية في كل الريف المصري إلى 60% مقارنة بنسبة 12% عام 13/2014.

وفي مجال مياه الشرب، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 248 محطة مياه شرب، و1380 مشروع مد وتدعيم شبكات مياه شرب بأطوال 5.4 ألف كم، إضافة إلى الانتهاء من 1292 مشروع وصلات مياه شرب منزلية بعدد 455 ألف وصلة مياه شرب، لينتج عنها زيادة عدد المشتركين بخدمة مياه الشرب بنسبة 14% في قرى المرحلة الأولى بين عامي 2021 و2024، ومن المستهدف زيادة التغطية بمياه الشرب النقية من 97% إلى 100%.

وعن الغاز الطبيعي والاتصالات.. أكد التقرير الانتهاء من توصيل شبكات الغاز لنحو 506 قرى، مما نتج عنه زيادة عدد المشتركين بخدمة الغاز الطبيعي بنسبة 299% في قرى المرحلة الأولى بين عامي 2021 و2024.

وفي مجال الاتصالات.. أشار التقرير إلى الانتهاء من توصيل 766 قرية بشبكة الألياف الضوئية، نتج عنه زيادة عدد المشتركين في خدمة الاتصالات بنسبة 41%، فضلًا عن تركيب 1277 برج شبكات محمول لتحسين خدمات الاتصالات.

وعن الشمول المالي.. أوضح التقرير أنه تم توفير 65.6 مليار جنيه من مؤسسات التمويل المتنوعة لأكثر من 2.9 مليون مستفيد، مضيفا أن- في إطار التوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي- تم إنشاء وتطوير 137 فرعا بنكيا، وتوفير 1254 ماكينة صراف آلي نتج عنها تغطية الوحدات المحلية كافة بنسبة 100% بماكينات الصرف الآلي، وتوفير 160 ألف إنترنت بنكي، وحوالي 78 ألف محفظة هاتف محمول، و340 ألف بطاقة مدفوعة مقدمًا، و8325 نقطة بيع بالتجزئة ورمز استجابة سريع، نتج عنها تحسن مؤشر الشمول المالي بنسبة 11 نقطة مئوية.

يُشار إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يدعم جهود الدولة المبذولة في العديد من المجالات ويُسرع من معدلات تنفيذ العديد من المشروعات القومية الأخرى مثل مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث يتم ضمن المرحلة الأولى إنشاء وتطوير 1102 وحدة صحية، و24 مستشفى مركزيا بمواصفات منظومة التأمين الصحي الشامل، كما يُساعد المشروع في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، حيث إن نسبة 30% من استثماراته خضراء، كما أنه أول مشروع في الشرق الأوسط وإفريقيا يتم من خلاله تأهيل 3 قرى وهي فارس بأسوان، نهطاي بالغربية، شما بالمنوفية، للحصول على شهادة ترشيد للمجتمعات الريفية من المجلس العالمي للأبنية الخضراء، وذلك ضمن مُبادرة القرية الخضراء.