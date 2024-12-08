رئيس شركة «أبو زعبل للصناعات المتخصصة» يجتمع بالعاملين لمتابعة العملية الإنتاجية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 02:13 مساءً - فى إطار تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بضرورة عقد لقاءات دورية مع العاملين والتواصل الجيد معهم واطلاعهم على أحدث المستجدات بكافة الشركات والوحدات التابعة، عقد المهندس مصطفى عامر رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي) لقاء مع العاملين،بحضور عدد من القيادات بالشركة.

الشراكات التي قام ( مصنع 300 الحربي )



وخلال اللقاء قام رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة باستعراض الموقف الحالي للشركة والمشروعات الحالية والمستقبلية التي تشارك في تنفيذها إلى جانب عرض التحديات والإنجازات التي قامت بها الشركة، كما تم استعراض الشراكات التي قام ( مصنع 300 الحربى ) بعقدها خلال الفترة الأخيرة للتعاون مع القطاع الخاص وهو ما يأتى ضمن إستراتيجية العمل بالوزارة والتى تهدف إلى التعاون مع القطاع الخاص المصرى لدعم الصناعة الوطنية والحد من الاستيراد، واستعرض " عامر " آخر المستجدات الخاصة بخطوط الإنتاج التي أدخلت عليها تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدًا على ضرورة متابعة وتطبيق أحدث تقنيات التصنيع على كافة خطوط الإنتاج بالشركة.

شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة



كما أعرب رئيس مجلس الإدارة عن تقديره لحرص العاملين على تأدية عملهم بكفاءة وإتقان، مطالبًا كافة العاملين ببذل المزيد من الجهد والحفاظ على روح العمل الجماعي الجاد للنهوض بالشركة وتحقيق أهدافها في زيادة الإنتاجية ودعم خطة الدولة التنموية والمساهمة في مختلف المشروعات القومية التي يتم تنفيذها بالدولة خلال الفترة الحالية، مشددًا على ضرورة الالتزام بتوجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي بمتابعة سير العمل وفقًا للخطط الموضوعة والتوقيتات المحددة للانتهاء من تنفيذها.



من الجدير بالذكر أن شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي)، تضم أربع مصانع وهي ( مصنع إنتاج الأسلحة الصغيرة والمتوسطة، مصنع إنتاج ذخيرة الأسلحة الصغيرة، مصنع إنتاج الذخيرة المتوسطة، مصنع تجميع وتعبئة الذخائر المتوسطة والقنابل)، كما أن بها أحدث ماكينات الخراطة ذات التحكم الرقمي CNC والتي يعمل بعضها نظام الروبوت، وتمتلك الشركة ماكينات متعددة المحاور Multi Spindle والتي تفوق قدرتها الإنتاجية أكثر من عشرة أضعاف الماكينات العادية، وتضم عدة معامل مختلفة بها أحدث الأجهزة والمعدات من كبرى الشركات العالمية والتي يتم استخدامها لعمل القياسات والتحاليل اللازمة على جميع المواد والخامات المستخدمة قبل بدء العملية الإنتاجية.

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