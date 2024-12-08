وزير الزراعة يؤكد الاهتمام بالمشروعات الممولة من الجهات والمنظمات الدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 01:58 مساءً - أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، أن العلاقات بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» متميزة وممتدة في دعم المشروعات الزراعية المختلفة.. مشيرا إلى اهتمام الدولة بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشروعات الممولة من الجهات والمنظمات الدولية المرتبطة بالزراعة والأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الزراعة مع المدير الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا دينا صالح، لبحث موقف المشروعات الزراعية الممولة من الصندوق، والتي يتم تنفيذها في مصر، لخدمة صغار المزارعين بالقرى المستهدفة، بحضور نائب وزير الزراعة المهندس مصطفى الصياد، ومدير مكتب الصندوق بالقاهرة الدكتور محمد عبد القادر.

وخلال اللقاء، رحب فاروق بتقارير المتابعة الإيجابية لمشروعات إيفاد في مصر، وطالب بمزيد من زيادة محفظة استثمارات الصندوق في مصر وتوجيها إلى الاستثمار في المرأة الريفية من خلال إقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى معيشتها وتكون مصدر دخل ثابت لها.

وأشاد الوزير بمشروعات الصندوق في المحافظات والمناطق الحدودية.. مشيرا إلى أنه تفقد بعضها في محافظة مطروح.

كما تم خلال اللقاء بحث الموقف التنفيذي للمشروعات الثلاثة الممولة من "إيفاد" وهي مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة سيل، ومشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري برايم، فضلا عن مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية برايد، وكذلك المشروع الجديد الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية كراون والذي انطلق مؤخرا، بهدف دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في بعض محافظات وسط وجنوب مصر، وكذلك استخدام طرق الري الحديث، خاصة في مناطق زراعات القصب بمحافظات: قنا والأقصر وأسوان، بالإضافة إلى الاهتمام بسلاسل القيمة.

من جهتها، أكدت المدير الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، أن المشروعات المشتركة بين مصر وإيفاد أصبحت قصص نجاح ونماذج يحتذى بها لبعض الدول الأخرى، وأشارت إلى تقارير البعثة الإشرافية للصندوق خلال زيارتها الأخيرة لمصر، والتي جاءت كلها إيجابية.

وقالت إن التعاون البناء والمثمر مع وزارة الزراعة المصرية في كافة المشروعات الزراعية المشتركة، يستهدف خدمة صغار المزارعين في المناطق الريفية والأكثر احتياجا، مؤكدة اتفاقها مع الأفكار التي طرحها وزير الزراعة لتعزيز التعاون بين مصر و"إيفاد" في المشروعات التي تخدم المرأة الريفية وتسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على العمل كفريق واحد من أجل زيادة التعاون بين الوزارة والصندوق الدولي واستمرار قصص نجاح المشروعات المشتركة مع إزالة أي تحديات تعوق ذلك.