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استمارة الشهادة الإعدادية 2025، كل ما تريد معرفته عن التسجيل للتقدم للامتحانات - أخبار كلمتك

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استمارة الشهادة الإعدادية 2025، كل ما تريد معرفته عن التسجيل للتقدم للامتحانات - أخبار كلمتك

استمارة الشهادة الإعدادية 2025، كل ما تريد معرفته عن التسجيل للتقدم للامتحانات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 01:57 مساءً - استمارة الشهادة الإعدادية، ما زال عدد كبير من طلاب الشهادة الإعدادية 2025، وأولياء الأمور يبحثون عن خطوات وشروط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025.

رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2025

ومن جانبها أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، 2024-2025، من خلال منصة التقديم الإلكتروني للامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية تسجيل بياناتهم إلكترونيًّا لاستمارة الشهادة الإعدادية من خلال الرابط الذي تتيحه علي موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنــــا.

تعليمات مهمة لاستمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة تأكد الطلاب من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة وفي حالة وجود أي أخطاء يتم إخطار المدرسة فورًا لتعديل الخطأ.

تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

ووجهت وزارة التربية والتعليم مديري عموم الإدارات التعليمية بالتنبيه على المدارس بمراجعة استمارة التقدم التي سجلها الطلاب والتأكد من صحة البيانات خاصة الصورة الشخصية للطالب حرصا على صحة الشهادة الإعدادية المؤمنة للطالب.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة طباعة كشوف (12 د) الإلكترونية بعد انتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني وتسليم الكشوف إلى لجنة النظام والمراقبة.

احذر من أخطاء في استمارة الشهادة الإعدادية 

وأضافت الوزارة أنه في حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورًا على قاعدة البيانات من خلال الاستمارة الإلكترونية للطلاب والتأكيد عليهم أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها بالاستمارة مطابقة للمواصفات المقررة علمًا بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم.

خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحان للشهادة الإعدادية:

1- فتح موقع تسجيل استمارة الامتحانات من هنـــا

2- الضغط على إنشاء البريد الإلكتروني الموحد، أو الضغط التسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي.

3- إضافة الرقم السري واسم المستخدم.

4- كتابة البيانات المطلوبة من الاسم رباعي والرقم القومي والمحافظة.

5- بعد الانتهاء من  ملء البيانات  الضغط على حفظ الاستمارة.

6- الضغط على طباعة الاستمارة.


الأوراق المطلوبة لـ كتابة استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

1- صورتان من وصل دفع المصاريف.

2- أصل وصورتان من وصل رسوم التقدم لامتحانات الصف الثالث الإعدادي.

3- 4 صور 4×6 بالزي المدرسي بخلفية بيضاء.

4- طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات.

5- طابع نقابة المهن التعليمية.

6- صورة من شهادة الميلاد.

7- ظرف يكتب عليه من الخارج ( اسم الطالب - عنوانها -الفصل- رقم التليفون).

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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