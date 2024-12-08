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بالرابط.. خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية والرسوم المقررة - أخبار كلمتك

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بالرابط.. خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية والرسوم المقررة - أخبار كلمتك

بالرابط.. خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية والرسوم المقررة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 01:35 مساءً - استمارة الشهادة الإعدادية.. ترتفع مؤشرات البحث عبر محركات جوجل، عن آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الاعدادية لأداء امتحانات الفصل الدراسي 2025، ورابط وخطوات التسجيل والأوراق المطلوبة.

موعد غلق الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة الشهادة الاعدادية

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آخر فرصة أمام الطلاب لتسجيل استمارة الشهادة الاعدادية، هو يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر الجاري.

استمارة الشهادة الاعدادية

رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية من تسجيل الاستمارة قبل انتهاء مهلة التسجيل، من خلال الدخول إلى موقعها الإلكتروني، أو من خلال الرابط المباشر التالي: رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية.

طريقة تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية

وفي إطار التسهيل على الطلاب، حددت وزارة التربية والتعليم، طريقة تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية، عبر موقعها الإلكتروني، وجاءت الخطوات كالتالي:

1- يزور الطالب موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

2- يختار الطالب الخدمات الإلكترونية من الشريط أعلى الصفحة.

3- يقوم باختيار منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية.

4- يسجل الطالب الدخول.

5- يدخل اطلالب البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

6- إدخال الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني.

7- يراجع الطالب البيانات الظاهرة في الاستمارة والتأكد من صحتها.

8- تسجيل البيانات المطلوبة في الفراغات الموجودة.

9- الضغط على تسجيل.

10- طباعة استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية.

استمارة الشهادة الاعدادية

المستندات المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

- 5 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مقاس 4*6.

- طباعة اسم الطالب رباعي على الصور.

- أصل إيصال رسوم المصروفات المدرسية، مع نسختين منه.

- أصل إيصال رسم الامتحان تسدد في البريد، مع نسختين منه.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مكتوب عليها رقم التليفون.

- استمارة التقدم الإلكترونية.

- وضع كافة الأوراق في حافظة بلاستيك للمدرسة.

رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية

على الطالب قبل تسليم الاستمارة للمدرسة التاعب لها، دفع رسوم التقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي تقدر بــ 158 جنيهًا، المقسمة على: 10 جنيهات مقابل رسم امتحانات، و148 جنيهًا مقابل خامات ومستلزمات امتحانات.

طريقة سداد مصايف استمارة الشهادة الاعدادية

ويقوم الطالب بتسديد رسوم استمارة الشهادة الاعدادية، لحساب صندوق دعم وتشييد وإدارة وتمويل المشروعات التعليمية، عن طريق مكتب البريد أو عبر ماكينات فوري المتواجدة في كافة المحافظات، من خلال الرقم القومي الخاص بالطالب.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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