مدير تعليم الهرم يحذر الطلاب من تصوير فيديوهات التيك توك داخل المدرسة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 01:26 مساءً - شدد خالد عبد الحميد، مدير إدارة الهرم التعليمية بالجيزة، على منع تصوير أي فيديوهات للتيك توك داخل أروقة المدارس التابعة للإدارة، محذرًا من أن أي طالب يقوم بذلك سيعرض نفسه للمساءلة والعقاب.

جاء هذا التحذير خلال جولة تفقدية قام بها مدير الإدارة لعدد من المدارس أكد فيه أن المدرسة مكان للتعلم والمعرفة، وليس مسرحًا للهرج والمرج أو مكانًا لتسجيل مقاطع فيديو.

وأوضح أن بعض الطلاب يقومون بتصوير أنفسهم وهم يؤدون حركات راقصة أو يقومون بأفعال غير لائقة داخل فصول الدراسة وأروقة المدرسة، وهو ما يتنافى مع قيم المدرسة وأهدافها التربوية.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين

وأكد مدير تعليم الهرم أن الإدارة لن تتهاون مع أي مخالف لهذه التعليمات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ودعا أولياء الأمور إلى التعاون مع الإدارة في توعية أبنائهم بأهمية الانضباط داخل المدرسة والتركيز على الدراسة.

وقال مدير الإدارة:"المدرسة هي بيت العلم والمعرفة، وليست مكانًا للمظاهر والتصوير العشوائي، يجب على الطلاب احترام المكان والالتزام بالقواعد والنظام، ولن نسمح لأي شخص بتحويل المدرسة إلى مسرح للتصوير أو مكان للهو واللعب".

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