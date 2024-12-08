متى تبدأ امتحانات الترم الأول 2025؟.. لطلاب المدارس والجامعات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 01:03 مساءً - متى تبدأ امتحانات الترم الأول 2025؟.. ينشغل العديد من الطلاب وأولياء أمورهم في هذه الأحيان، بالبحث عن مواعيد امتحانات الترم الأول 2025 في المدارس والجامعات، تزامنًا مع اقتراب انتهاء الدراسة.

متى تبدأ امتحانات الترم الأول 2025؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة «الابتدائية - الإعدادية - الثانوية»، والتي تبدأ من يوم السبت الموافق 11 يناير.

انتهاء امتحانات الترم الأول 2025

وتستمر امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، حتى يوم الخميس الموافق 16 يناير المقبل.

امتحانات الترم الأول 2025 للشهادة الإعدادية

وتبدأ امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية، من يوم السبت الموافق 18 يناير المقبل 2025، وتستمر امتحانات الترم الأول 2025 للشهادة الإعدادية حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير.

موعد امتحانات الترم الأول 2025 في الجامعات

وكشفت وزارة التعليم العالي، موعد امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب الجامعات، والتي تبدأ من يوم السبت الموافق 4 يناير المقبل، وتستمر امتحانات الترم الأول 2025 في الجامعات حتى نهاية شهر يناير، كلًا على حسب طبيعة كل مادة.

موعد إجازة نصف العام 2025 للطلاب

وتبدأ إجازة نصف العام 2025 لطلاب الجامعات والمدارس رسيمًا، طبقًا للخريطة الزمنية للعام الحالي، من يوم السبت الموافق 25 يناير المقبل، وتستمر حتى يوم الخمس الموافق 6 فبراير.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2025

ووفق المواعيد المعلنة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2024-2025، تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس والجامعات من يوم السبت الوافق 8 فبراير المقبل 2025.