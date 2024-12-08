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التضامن توجه بعرض منتجات سيدات الجورة الحرفية بمعارض الوزارة - أخبار كلمتك

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التضامن توجه بعرض منتجات سيدات الجورة الحرفية بمعارض الوزارة - أخبار كلمتك

التضامن توجه بعرض منتجات سيدات الجورة الحرفية بمعارض الوزارة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 12:38 مساءً - استهلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة شمال سيناء صباح اليوم الأحد ترافقها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بتفقد القافلة الطبية الشاملة بقرية الروضة مركز بئر العبد، حيث كان في استقبالهما اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء وقيادات المحافظة، نوابها.

وتستهدف القافلة من 400: 500 مستحق في كافة التخصصات، وتضم القافلة الطبية عدد 8 تخصصات "باطنة – عظام – أطفال – أنف وأذن – جلدية – جراحة – مسالك – نساء"، بالإضافة إلى صيدلية شاملة تحتوي علي كافة أصناف الدواء طبقًا للتخصصات الطبية، ويتم توفير معمل تحاليل طبية فورية تظهر النتائج بحد أقصى 12 دقيقة للوقوف علي التشخيص الدقيق لمساعدة الأطباء في وصف العلاج الطبي المناسب لكل مستحق، وتوفر القوافل الطبية بمؤسسة مصر الخير التحويلات الطبية ما بعد القافلة من أشعات تخصصية وعمليات جراحية كبرى وصغرى ومتوسطة مجانًا لمستحقي القافلة.

 

الحالات الحرجة في مصر

 

كما ألقى الدكتور حسام موافي رائد طب الحالات الحرجة في مصر بقصر العيني جامعة القاهرة، محاضرة توعوية  بعنوان "صحتك بالدنيا".

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كما تفقدت الوزيرتان ومحافظ  شمال سيناء منتجات مشروع تعزيز التنمية المستدامة في المحافظة والتي تنفذه جمعية تنمية المجتمع المحلي بالجورة، حيث تقوم عليه 20 سيدة من سيدات المحافظة الأولى بالرعاية بإنتاج الكليم.

وقد أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بمنتجات السيدات، موجهة بعرض منتجاتهن في المعارض التي تنظمها الوزارة في مختلف محافظات الجمهورية.

 

افتتاح عدد من المشاريع التنموية

 

ومن المقرر أن تشهد زيارة وزيرتي  التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية لمحافظة شمال سيناء تفقد وافتتاح عدد من المشاريع التنموية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في المحافظة بالشراكة والتعاون مع الجمعيات الأهلية.

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المركز اللوجستي للهلال الأحمر المصري لدعم غزة

 

كما ستتفقد وزيرة التضامن الاجتماعي المركز اللوجستي للهلال الأحمر المصري لدعم غزة في درغام بمدينة العريش، والمخزن الجمركي التابع للهلال الأحمر المصري أيضا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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