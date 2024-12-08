«التعليم» توجه بتحقيق أعلى معايير الجودة في تقييم برامج الجدارات بالتعليم الفني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 12:31 مساءً - تقييم برامج الجدارات بالتعليم الفني.. وجهت الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، خطابًا لمديريات التربية والتعليم، بشأن وضع تقييم برامج الجدارات بالتعليم الفني.

تقييم برامج الجدارات بالتعليم الفني

وأوضحت الإدارة، في الخطاب، أنه ضمن الخطة التنفيذية للإدارة المركزية لمدراس التعليم الفني لأعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسي ذات المناهج المبنية، وفق منهجية الجدارات المهنية للعام الدراسي الجاري لطلاب التعليم الفني بالمدارس الفنية المطبق بها برامج منهجية الجدارات المهنية، وفي ضوء التدريبات التي تمت للمرشحين على أعمال التحقق الداخلي.

تنفيذ أعمال التحقق الداخلي بالمدارس الفنية

وتابعت الإدارة، أنه بناءً على ترشيحات منسقي برامج التعليم الفني باللجنة النوعية لأعمال التقييم والتحقق بالإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني للمحققين الداخليين، لتنفيذ أعمال التحقق الداخلي بالمدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات المهنية.

التأكد من سجلات التقييم والتحقق الداخلي

وفي ضوء لائحة التقييم والتحقق المعدلة والمعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف تأكيد صدق وموثوقية أدوات التقييم، والتأكد من أن المقيمين يطبقون معايير التقييم بشكل موحد ومتسق، والتأكيد قرارات التقييم المأخوذة من قبل المقيمون قبل إعلان النتائج، والتأكد من أن سجلات التقييم والتحقق الداخلي دقيقة وكاملة ودعم المقيمين من خلال تقديم التغذية الراجعة والتوجيه والمشورة وتنفيذ إجراءات المدرسة للتعامل مع التماسات التقييم المقدمة من الطلاب.

تكليف المحققين بمهام التحقق الداخلي

وجهت وزارة التربية والتعليم، بتكليف المحققين بمهام التحقق الداخلي لأعمال تقييم برامج الجدارات بالتعليم الفني بالمدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات، على حسب النوعية للعام الدراسي 2024-2025، ولا يتم قبول أي اعتذارات إلا من خلال مدير المديرية التعليمية، من خلال بخطاب موجه للدكتور رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني.